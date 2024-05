Cătălin Hideg, amenințat cu moartea după ce l-a denunțat pe Coldea la DNA: Să-mi văd de treaba mea, că o să-mi explodeze o bombă în față

Dosarul i-ar viza pe Florian Coldea, Dumitru Dumbravă și avocatul Doru Trăilă, la plângerea omului de afaceri Cătălin Hideg. Acesta spune că s-a simțit vizat, crede că ar fi fost un atac țintit la afacerea lui și că nu este singurul care a avut de suferit de pe urma celor doi. Mai multe dezvăluiri a făcut în direct la România TV. Întrebat dacă s-a simțit amenințat după denunțarea grupării Coldea, Cătălin Hideg a declarat:

"Vă dați seama că nu-mi este foarte ușor și sunt într-o situație deloc confortabilă. Din ce se vede și din ce s-a mai auzit până acum, aceste persoane și poate multe altele pe care o să le mai vedeți în curând au făcut ca în această țară oamenii de afaceri să fie terorizați, să fie șantajați, să fie amenințați în toate felurile să predea afacerile, să dea anumite sume de bani care erau pretinse în funcție de dosar, în funcție de prejudicii și de sumele pe care le cerea DNA-ul.

În spatele nostru este clădirea mult disputată de Parchetul European despre care doamna Kovesi și procurori români angajați de dânsa au stabilit că nu există, că aparatura este inexistentă și au cerut toți banii din fonduri europene. Nu i-au interesat decât hârtiile pe care le-au găsit prin birou și pe care le-au considerat mai mult sau mai puțin suspecte. Pentru mine au fost niște surprize extraordinare să-mi spună după trei ani și jumătate că licitația pe care am făcut-o a fost blocată. Licitație, rețineți, făcută într-o companie privată!

Ce-a apărut în presă e doar o mică parte din ce am depus la DNA, pentru că dacă aș fi divulgat toate dovezile nu ar fi fost bine și, cel puțin procurorii de la DNA nu cred că ar fi fost de acord cu așa ceva."

Ce a urmat după denunț

Reporterul Cătălin Grădinaru l-a întrebat: După ce ați făcut denunțul la DNA au încercat să vă contacteze să faceți o înțelegere, să renunțați la plângere?

Cătălin Hideg: Da, păi ăsta a fost și motivul pentru care la data respectivă am fost la DNA, cu două zile înainte am fost chemat de două persoane care mi-au sugerat că nu fac bine, să-mi văd de treaba mea, că o să-mi explodeze o bombă în față sau că o să am o problemă...

Cătălin Grădinaru: Practic v-au amenințat cu moartea!

Cătălin Hideg: Da! Normal! Din moment ce mi-au atras atenția că dacă fac ceva o să am mari probleme... Oricum aveam destul de multe probleme. Asta deja era bomboana de pe colivă, a fost practic la ultima șansă de a mai rezolva ceva.

Cum acționa "caracatița"

Cătălin Grădinaru: Aveți idee și de alte afaceri distruse?

Cătălin Hideg: Da. Cunosc foarte mulți oameni care au avut aceeași soartă ca și mine. Procedau similar. Îți găseau o vulnerabilitate, probabil cădeai pe niște înregistrări sau pe niște discuții diverse, particulare, după care se făceau anumite conexiuni, SRI-ul trimitea dosarele către DNA și către anumiți procurori care trebuiau să le aranjeze, să le semneze și să le trimită în judecată.

Foarte mulți oameni de afaceri au pierdut tot. Gândiți-vă că toate firmele de construcții din România sunt închise și aruncate la fier vechi. Toate firmele de drumuri, toți drumarii mari ai României, cu excepția domnului Umbrărescu, da` majoritatea au fost închiși. Toate firmele de pază mari ale României...

