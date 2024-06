După ce a pierdut alegerile în Sectorul 1, Clotilde Armand vrea „un nou început” în USR. Armand propune o reformă internă după dezastrul de la alegeri

Însă primarul încă în funcție al Sectorului 1 a solicitat și o reformă internă a USR după ce Alianța Dreapta Unită a fost marea dezamăgire a acestor alegeri, obținând doar 8.5% la europarlamentare, scor în alianță cu PMP și Forța Dreptei.

Clotilde Armand a refuzat să dea vina pe conducerea USR pentru dezastrul de la europarlamentare și locale, dar spune că e nevoie de o reconstrucție a USR și vine cu câteva propuneri.

Redăm integram mesajul postat de Clotilde Armand, privind analiza după scorul foarte prost înregistrat de USR la alegeri.

„USR punct. Și de la capăt. Un nou început – restart.



După fiecare rând de alegeri se caută vinovați, după fiecare scrutin există oameni mulțumiți și oameni nemulțumiți. Să dai vina pe colegii tăi și să îi înjuri public e cel mai cool lucru în prezent. Pentru moment. Fiindcă audiența are nevoie de sânge iar partidele își devorează liderii în asemenea situații. Desigur că există și o luptă pentru putere sau preluarea puterii interne. Și este firesc să fie așa. Însă eu vă propun altceva. Fiindcă mulți m-ați întrebat care este pasul următor pentru mine, pentru USR, pentru toți cei care se simt abandonați, trădați, dezamăgiți, sătui, obosiți, furioși, revoltați și resemnați.



În primul rând cred că este important să fim sinceri cu noi să ne recunoaștem vina acolo unde am greșit și acolo unde s-a greșit. Doar așa putem evolua. Apoi eu mai cred cu tărie că acum este momentul unui restart profund al USR. Un bun moment în care trebuie să ne privim în oglindă și să nu ne mai mințim, să ne recunoaștem și să ne amintim ce ne-a unit împreună pe noi toți: ghiniști, barniști, clotildiști, nicușoriști etc. Cred că de la acest moment zero putem să repornim motoarele la turație maximă, de la lucrurile care ne țin pe noi toți împreună: cinstea, competența, meritocrația, transparența.



Eu n-am să încep să arăt cu degetul persoanele care sunt responsabile pentru rezultatele slabe ale partidului. Eu vă propun (membrilor și cetățenilor care cred în noi) o reconciliere și o reconstrucție din temelie a USR. Voi lansa aici curând o platformă deschisă publicului pentru a ne răspunde toți cetățenii despre ce am greșit și cum cred aceștia că putem face mai bine. Fiindcă eu nu cred că doar noi (USR) suntem cei mai deștepți, fiindcă trebuie să ne întoarcem mai mult ca niciodată la oamenii care au crezut și încă cred în noi.



Restartul USR trebuie să înceapă reconstrucția internă de aici:



1. Democrația în partid - componența Comitetului Politc, verificarea adreselor email pentru votul electronic, fără decizii abuzive ale Biroului Național etc.

2. Transparența - banii din subvenție, publicarea CV-urilor și a contractelor;

3. Solidaritatea în partid pentru filialele mici;

4. Meritocrația în partid;

5. Lista este deschisă.



(Vă voi anunța curând documentul aici pentru a participa și voi la propunerea mea).



Scurt bilanț



Sunt 5 județe care au crescut cu mai mult de 10,000 de voturi:

- București, cel mai puternic din țără cu o creștere de 21,420 voturi, urmat de Timiș, Brasov, Ilfov și Cluj. Sunt UAT-uri în care cu un efort enorm și constant am reușit să scădem PSD PNL sub majoritate.



Sectorul 1:



2020:

PSD PNL: 15 consilieri (din 27)

USR PMP: 12 consilieri



2024:

PSD PNL: 11 consilieri (din 27)

ADU REPER: 13 consilieri

AUR: 3 consilieri



Cred că suntem primul UAT semnificativ din România unde PSD PNL nu mai are o majoritate și nu va mai avea așa ușor (la fel ca în Timisoara).



În 2020, ca număr de voturi candidatul PSD a fost aproape de candidatul USR în alianță cu PNL.

În 2024, numărul de voturi pentru candidatul USR, pe procesele verbale modificate de ei, e foarte aproape de suma ambelor partide PSD+PNL. Opoziția a crescut semnificativ în Sectorul 1 și vă garantez că va continua să crească.



Haideți alături să începem reconstrucția și să continuăm lupta pentru orașele și satele noastre, să continuăm procesul ireversibil al binelui în comunitate”, a transmis Clotilde Armand.

