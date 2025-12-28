Nicuşor Dan şi Mirabela Grădinaru s-au cunoscut... în club

Cei doi s-au cunoscut într-un club din Capitală, iar Mirabela Grădinaru a povestit că i-a plăcut foarte mult părul actualului preşedinte.

"Îmi aduc aminte foarte bine seara în care l-am întâlnit, în condițiile în care pe zi fusesem la Gara de Nord, îmi luasem bilet pentru a pleca acasă pe după-amiază și între timp s-a întors din Franța o prietenă foarte bună care fusese plecată cu bursă Erasmus. Mi-a zis Mirabela, în seara asta mergem în Club A. I-am zis nu se poate, pentru că eu am bilet la tren (...) A insistat și până la urmă am renunțat la drumul către Vaslui. M-a atras felul lui de a de a fi, de a privi și de a se raporta la oameni.

Într-un club în care era foarte aglomerat, cu foarte mult fum, pentru că atunci încă se fuma în club, el era foarte relaxat și cu o privire foarte caldă, era foarte atent atât la oamenii din jur. Mi-a acordat o atenție foarte mare și recunosc că m-a atras foarte mult și părul lui creț. Avea un păr mai lung atunci când l-am întâlnit și mi s-a părut fascinant”, a declarat Mirabela Grădinaru la Digi 24.

Nicuşor Dan şi Mirabela Grădinaru au în prezent doi copii, un băiat şi o fată. Cei doi nu sunt căsătoriţi încă, dar preşedintele Nicuşor Dan a spus că acest lucru se va întâmpla, însă în cadrul unei ceremonii discrete.