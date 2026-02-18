Arbitrul Radu Petrescu, sancționat dur după gafa uriașă din Petrolul - FC Argeș

Radu Petrescu, arbitrul central de la Petrolul - FC Argeș, scor 2-1, a primit o suspendare drastică după greșeala dublă din finalul partidei de pe „Ilie Oană”.
Radu Petrescu, care a arbitrat Petrolul - FC Argeș, scor final 2-1, a primit o suspendare uriașă, după greșeala din partida de pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești.
Amintim că, în minutul 86, la scorul de 1-1, FC Argeș a a avut o lovitură liberă din apropierea careului advers. Claudiu Micovschi a centrat mingea, iar Sierra a reușit să marcheze cu o lovitură de cap. Însă arbitrul Radu Petrescu a fluierat înainte ca Sierra să atingă mingea, chiar dacă nu a existat fault, ofsaid sau altă încălcare a regulamentului. Ulterior, Petrolul Ploiești a reușit să mai înscrie și a câștigat meciul, fapt care scad șansele argeșenilor de a se califica în play-off.
În urma acestei grave erori de arbitraj, Radu Petrescu a primit o suspendare de 12 etape, șeful arbitrilor transmițându-i deja pe penalizarea, notează GSP.ro. Prin urmare, Radu Petrescu nu va mai arbitra niciun meci în actualul sezon din Superliga.
De asemenea, Dani Coman, președintele FC Argeș, a primit o amendă de 4000 de lei, după ce spus vorbe foarte dure la adresa lui Radu Petrescu la finalul partidei de pe „Ilie Oană”.
Kyros Vassaras, șeful arbitrilor, a explicat greșala dublă a lui Radu Petrescu din Petrolul - FC Argeș
„Apărătorul nu face nimic greșit. Nu există niciun contact provocat de numărul 5 de la Petrolul Ploiești, iar arbitrul acordă, fără a fi sigur, o lovitură liberă în mod eronat.
În urma executării acestei lovituri, arbitrul ia o altă decizie greșită, oprind jocul din nou imediat după fluier, fără a se comite vreo abatere, dar cu ceva timp înainte de a fi mingea trimisă în poartă. Indiferent de presiunea existentă în meci, sub nicio formă arbitrul nu poate corecta o decizie greșită printr-o altă decizie greșită.
Dacă un arbitru realizează că a luat o decizie greșită, mai precis după ce a oprit jocul dintr-un motiv care nu este prevăzut în Legile Jocului, în acest caz oprirea jocului pentru un fault inexistent, acesta poate relua partida cu o minge de arbitru. Mingea este acordată echipei care a atins-o ultima dată, la locul unde a avut loc incidentul”, a transmis Vassaras, conform frf.ro.
de Anca Murgoci