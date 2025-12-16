FCSB - Unirea Slobozia, rezultat în Superligă

Mihai Lixandru (62) a marcat simplu, cu latul, la cornerul executat de Florin Tănase, iar Alexandru Stoian (90+5) a închis tabela, în ziua în care a împlinit 18 ani. Stoian a mai avut două ocazii mari de gol, dar a trimis în bară în prima situație (65) și a ratat singur cu portarul în a doua situație (90+2).

Unirea a pierdut ultimele sale nouă meciuri și are un singur punct în ultimele zece etape.

FCSB e neînvinsă de șapte etape, patru victorii și trei egaluri. FCSB a acumulat 28 de puncte și a urcat pe locul 9, la doar două puncte în spatele Oțelului Galați, echipa aflată pe locul 6, ultimul de play-off.

În tur, Unirea s-a impus cu 1-0.

AFC Unirea 04 Slobozia - FC FCSB 0-2 (0-1), Arena 1 - Clinceni

Au marcat: Mihai Lixandru (62), Alexandru Stoian (90+5).

Cartonaș roșu: Daniel Șerbănică (Unirea) 56.

Arbitru: Vlad Baban (Iași); arbitri asistenți: Mihai Marius Marica (Bistrița), Daniel Mitruți (Craiova); al patrulea oficial: Eduard Ioniță (Tulcea)

Arbitru video: Sorin Costreie (Voluntari); arbitru asistent video: Stelian Slabu (Brașov)

Observatori: Eduard Dumitrescu (Pitești) - CCA, Constantin Stătescu (București) - LPF

(Agerpres)