Data actualizării: 08:38 16 Dec 2025 | Data publicării: 07:58 16 Dec 2025

FCSB - Unirea Slobozia, rezultat în Superligă
Autor: Crişan Andreescu

fotbal1
 

FCSB a învins-o pe Unirea Slobozia cu scorul de 2-0 (1-0), luni seara, în deplasare, la Clinceni, în ultimul meci din etapa a 20-a a Superligii de fotbal.

Mihai Lixandru (62) a marcat simplu, cu latul, la cornerul executat de Florin Tănase, iar Alexandru Stoian (90+5) a închis tabela, în ziua în care a împlinit 18 ani. Stoian a mai avut două ocazii mari de gol, dar a trimis în bară în prima situație (65) și a ratat singur cu portarul în a doua situație (90+2).

Unirea a pierdut ultimele sale nouă meciuri și are un singur punct în ultimele zece etape.

FCSB e neînvinsă de șapte etape, patru victorii și trei egaluri. FCSB a acumulat 28 de puncte și a urcat pe locul 9, la doar două puncte în spatele Oțelului Galați, echipa aflată pe locul 6, ultimul de play-off.

În tur, Unirea s-a impus cu 1-0.

AFC Unirea 04 Slobozia - FC FCSB 0-2 (0-1), Arena 1 - Clinceni
Au marcat: Mihai Lixandru (62), Alexandru Stoian (90+5).
Cartonaș roșu: Daniel Șerbănică (Unirea) 56.
Arbitru: Vlad Baban (Iași); arbitri asistenți: Mihai Marius Marica (Bistrița), Daniel Mitruți (Craiova); al patrulea oficial: Eduard Ioniță (Tulcea)
Arbitru video: Sorin Costreie (Voluntari); arbitru asistent video: Stelian Slabu (Brașov)
Observatori: Eduard Dumitrescu (Pitești) - CCA, Constantin Stătescu (București) - LPF
(Agerpres)

