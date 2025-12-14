Ciudatul caz al unui magistrat care a semnat petiția din justiție. O hârtie anonimă a dus la un haos în Buzău

La Buzău au semnat patru magistrați acest demers de „reformă” în justiție. Tudorache Stroe Corina este printre ei. Ea a ajuns cunoscută în presa locală după ce s-a certat cu actualul primar al Buzăului - Constantin Toma. S-a întâmplat în 2023. Edilul i-a adus reproșuri prim-procurorului Tudorache Stroe Corina. Totul a pornit de la o... hârtie anonimă. Până la urmă, dosarul a fost clasat.

„Încerc şi eu să-mi fac treaba spre binele cetăţenilor municipiului Buzău şi pentru viitorul acestui oraş, dar am rugămintea, şi o spun cu o mare amărăciune, că atunci când vin acele plângeri penale împotriva mea să aveţi mult mai multă atenţie. Nu pot să fiu fericit, doamna prim-procuror Tudorache este aici, când primesc la Primăria Buzău pe numele meu şi acasă suspiciune de fraudă şi suspendarea tuturor plăţilor pe finanţările europene pe care le avem la Buzău. Suspiciune de fraudă, prima idee (...) te gândeşti la furăciune. Nu am venit la Primăria Buzău să iau şpăgi", a transmis primarul în 2023.

Dosarul despre care vorbește Constantin Toma a fost ulterior clasat

Declaraţia a fost făcută în contextul în care procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au desfăşurat cercetări privind proiectul "Reabilitare a infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru biciclişti, pe coridoarele deservite de transportul public în municipiul Buzău", în valoare de aproximativ 20 de milioane de euro, dosar care a fost ulterior clasat.

„Bineînţeles că m-a întrebat şi familia, ai furat? Nu am furat. Ca să aflu până la sfârşit că era o suspiciune de fraudă pentru utilizarea de informaţii şi documente false pentru obţinere de fonduri europene. M-am pus la dispoziţia Parchetului General, pentru că nu ştiam ce unitate de parchet mă anchetează, am primit de la doamna procuror general Scutea o adresă imediat, la două, trei zile, că DNA Ploieşti se ocupă de cazul meu şi îndrăznesc să spun al municipiului Buzău, m-am dus din iniţiativă proprie la DNA Ploieşti, a relatat primarul în 2023.

Edilul i-a reproşat prim-procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău că, dând curs unei sesizări neasumate de o persoană, demararea unei anchete ar fi culminat cu întreruperea investiţiilor.

„Mi-am asumat un risc pentru că în general este o teamă şi faţă de uniforma dumneavoastră albastră şi faţă de procurori. Mi-e teamă şi mie şi m-am gândit mult înainte să iau cuvântul astăzi dacă o fac pe doamna Tudorache şi mai supărată împotriva mea (...). Clasează într-un timp record DNA Ploieşti, clasează cazul şi putem să ne apucăm din nou. Pentru că constructorul trebuia să plece din Buzău şi rămâneam cu şantierele în tot oraşul pentru câţiva ani pentru că spunea acolo să se clarifice situaţia de penal sau nepenal. (...) Nu mă interesează această funcţie, mă interesează să las un gând bun cât îmi permit cetăţenii şi instituţiile statului să fac pentru treaba asta. Adresez, după ce îmi clasează cazul, doamnei prim-procuror, o întrebare pentru a formula şi eu ca orice român pentru denunţ calomnios. Primesc un răspuns halucinant: plângerea penală împotriva dumneavoastră este semnată anonimă, adică este nesemnată şi este venită prin poştă", a adăugat primarul Constantin Toma.

Replica prim-procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău

Replica prim-procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău nu a întârziat să vină. Ea a precizat atunci că a dat curs sesizării penale respectând prevederile legale.

„Mă simt obligată să dau nişte explicaţii, eu cred că aici era doar ziua dumneavoastră, a Poliţiei şi nu trebuia să monopolizăm atenţia cu cauze penale, dar pentru că mi-a fost adus în discuţie numele, mă simt obligată să dau câteva explicaţii. Problema aceasta nu face obiectul zilei dumneavoastră festive. (...) Dau explicaţii doar pe textul de lege, pentru că mi s-au adus nişte acuze la adresa mea direct ca prim-procuror, vă spun doar că am respectat dispoziţiile Legii 78/2002, textul de lege mă obliga ca atunci când primesc o sesizare să trimit la organul competent pe legea aceea. Deci textul de lege m-a obligat ca atunci când e vorba de fonduri europene să îndrept plângerea la organul competent, atât a făcut Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău. A primit plângerea şi a îndreptat-o către organul competent conform legii", a răspuns prim-procurorul Corina Stroe Tudorache.

