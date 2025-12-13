€ 5.0904
Justiție

DCNews Stiri Justiție Predoiu, premiat la Washington pentru contribuția sa la statul de drept și parteneriatul româno-american
Data actualizării: 18:33 13 Dec 2025 | Data publicării: 18:31 13 Dec 2025

Predoiu, premiat la Washington pentru contribuția sa la statul de drept și parteneriatul româno-american
Autor: Anca Murgoci

catalin-predoiu_52162000 Inquam Photos / George Călin
 

Ministrul Cătălin Predoiu a fost premiat.

Cătălin Predoiu, premiat la Gala Alianța 2025 pentru contribuția sa la statul de drept și parteneriatul româno-american

Viceprim-ministrul României Cătălin Predoiu a fost distins cu International Public Service Award la Gala Alianța 2025, desfășurată vineri, la Willard InterContinental Hotel din Washington, D.C.

Distincția onorează contribuția sa la buna guvernare, reforma justiției și consolidarea relației strategice dintre România și Statele Unite ale Americii.

Premiul pentru Cătălin Predoiu recunoaște o carieră de peste trei decenii în serviciul public

Premiul recunoaşte o carieră de peste trei decenii în serviciul public, în care Cătălin Predoiu s-a remarcat prin promovarea statului de drept şi a independenţei justiţiei. În mandatele sale de ministru al justiţiei, acesta a coordonat modernizarea sistemului judiciar românesc, aliniindu-l la standardele europene prin creşterea transparenţei, întărirea mecanismelor anticorupţie şi introducerea unor soluţii digitale menite să îmbunătăţească accesul la justiţie.

Alianţa este o organizaţie non-profit naţională din Statele Unite, dedicată consolidării legăturilor culturale, economice şi de securitate dintre România şi SUA. Gala anuală Alianţa este evenimentul său de referinţă, reunind lideri politici, diplomaţi şi reprezentanţi ai societăţii civile pentru a celebra realizările care întăresc parteneriatul româno-american, conform site-ului https://www.alianta.org. 

catalin predoiu
