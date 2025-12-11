Liana Arsenie, dezvăluiri fără precedent: Șefa CAB demontează acuzațiile din documentarul „Justiție capturată“ / video

CITEȘTE ȘI - Elena Cristian arată dedesubturile scandalului din justiție: Scenariul a fost scris, încep filmările

În conferința de presă de la Curtea de Apel București, de joi, judecătoarea Liana Arsenie, președintele CAB, a pus la dispoziția presei înregistrări cu judecătoarea Daniela Panioglu în timp ce aceasta din urmă umilea o avocată în sala de judecată.

Șefa Curții de Apel București a mai precizat că judecătoarea a avut, de-a lungul timpului, un comportament agresiv atât verbal, cât și fizic.

„Un alt judecător care a atacat și atacă constant Curtea de Apel București este Panioglu Daniela. În timp ce invocă exigențe morale ridicate, persoana în cauză, Panioglu, a lansat în spațiul public acuzații care nu rezistă verificării factuale. contribuind la o atmosferă de suspiciune nejustificat.

O să prezentăm factorul declanșator al conflictului. Deși la data de 15 iunie 2011, și avem aici contractul de vânzare-cumpărare, datele sunt anonimizate, doamna judecătoare a dobândit dreptul de proprietate asupra unui apartament cu trei camere în București, în suprafață de 149,16 mp.

CITEȘTE ȘI - Marius Voineag, prima reacție după ce USR a cerut să fie demis de la DNA

Deși a dobândit acest drept de proprietate în 2011, până în anul 2015 a continuat să deconteze o chirie substanțială de la stat, declarând în fals că nu deține o locuință în proprietate, inducând în eroare conducerea instanței timp de patru ani. În momentul în care conducerea Curții de Apel a aflat despre realitatea locativă și a sistat plata chiriei, judecătoarea Panioglu a acționat pe toate căile pentru a-și perpetua o stare ilicită.

Conduita sa ilicită nu este doar una de însușire veroasă din banul public, ci îmbracă și forma violenței fizice în exercitarea atribuțiilor de serviciu.În acest caz, evidențiem decizia Înaltei Curți numărul 5 din 29 ianuarie 2018, care a stabilit răspunderea sa disciplinară pentru agresiuni fizice și verbale asupra colegului de complet.

Astfel, aceasta în contextul deliberării și pronunțării unei soluții, l-a lovit în cap cu dosarul pe judecător, țipând și urlând. Contrar susținerilor acesteia că ar fi fost eliminată din așa-zise rațiuni de incoruptibilitate, imposibilitatea de a continua desfășurarea activității în materie penală s-a datorat refuzului judecătorilor secției de a face complet cu aceasta.

Dată fiind agresivitatea verbală și fizică manifestată în mod constant atât față de colegi avocați, procurori și justițiabili, avem aici un tabel care se află la dosarul disciplinar, este un număr de 23, nu vreau să arăt numele colegilor pentru protecția datelor. Sunt 22 de rubrici, un singur judecător și-a manifestat opțiunea de a intra cu doamna judecător, după cred un an de zile și acest judecător a renunțat.

Redăm câteva înregistrări din sala de judecată și să vă gândiți dumneavoastră dacă, fiind de cealaltă parte a barei, ați dori să fiți într-o astfel de sală de judecată”, a spus Arsenie.

CITEȘTE ȘI - Cine e Raluca Moroșanu, judecătoarea care a luat cuvântul peste președintele Curții de Apel București / video



Liana Arsenie demontează acuzațiile din documentarul Recorder

De asemenea, judecătoarea Liana Arsenie a demontat cu probe acuzațiile din documentarul Recorder, „Justiția capturată“. Șefa CAB a respins acuzațiile privind presupuse manevre de favorizare în dosarul lui Marian Vanghelie, subliniind că, în final, completul de judecată a dispus „o singură soluție de prescripție a răspunderii penale și două soluții de achitare”.

„Conferința survine în contextul evenimentelor din ultimele 2 săptămâni care par coordonate pentru acapararea puterii judecătorești, așa încât în virtutea obligației de apărare a independenței justiției suntem aici pentru a atrage antenția asupra gravității situației.

Cerem în mod public tuturor organismelor abilitate din ordinea juridică constituțională a statului român să procedeze la verificarea acuzațiilor formulate în această perioadă și să prezinte public rezultatul acestor verificări.

Am învățat că legea nu se schimbă în stradă prin minciuni, denaturări și manipulare, că legea vine din cunoaștere juridică și respect pentru cetățean, nu din nevoia de capitalizare politică sau preluarea ostilă a unei puteri în stat care mai târziu să fie folosită în interes politic. În cele ce urmează, vom prezenta câteva dovezi care combat narativele manipulative și probează starea de legalitate a organizării și funcționării Curții de Apel București.

S-a ales varianta a doua din nevoia de prezervare a interesului public și de a permite finalizarea activității de motivare care trena de mai bine de un an de zile. În final, completul a fost stabilit iar cauza a fost soluționată în privința inculpatului Vanghelie, dispunându-se o singură soluție de prescripție a răspunderii penale și două soluții de achitare.

A culpabiliza conducerea Curții de Apel prin imputarea unor așa-zise manevre de favorizare a unui inculpat este dovada caracterului absolut odios, revoltător și dureros pentru noi al manipulării publice orchestrate în vederea asmutirii societății împotriva judecătorilor. Vă rog să priviți documentele oficiale pentru că noi, ca instituție, nu ne permitem să formulăm opinii, ci doar să prezentăm fapte certe, este consecința formației profesionale”, a zis Liana Arsenie.