România se afundă în deficit comercial: Produsele românești, mai scumpe decât cele din import / Care e soluția

Deficitul balanței comerciale a României a crescut în primele zece luni ale acestui an la 27,493 miliarde de euro, cu 1% mai mult față de aceeași perioadă a anului 2024, arată cele mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

În același timp, exporturile au înregistrat o creștere de 4,3%, ajungând la 81,054 miliarde de euro, în timp ce importurile au crescut cu 3,4%, la 108,547 miliarde de euro.

DC News l-a contactat pe economistul Adrian Negrescu pentru a comenta acest subiect. Potrivit economistului, deși firmele românești se confruntă cu costuri mari la utilități și carburanți, creșterea exporturilor reprezintă un semn pozitiv pentru economie.

„Aș vedea partea plină a paharului. Faptul că exporturile cresc după primele 10 luni din 2025 este unul extrem de important, în condițiile în care firmele românești se confruntă cu multiple probleme, mai ales cu costuri extrem de mari cu utilitățile, energie, gaze, carburanți.

Atenție la carburanți! Am ajuns să plătim benzină și motorină mai scumpe decât în Spania, decât în Polonia. În condițiile în care costurile sunt din ce în ce mai mari, e un adevărat miracol că firmele românești reușesc să crească exporturile acestei țări cu 4,3%. Puțin, dar cresc, nu scad, ceea ce este un lucru pozitiv”, a spus Adrian Negrescu.

Cauzele deficitului balanței comerciale

Adrian Negrescu a explicat că deficitul balanței comerciale este determinat de importurile tot mai mari, în special pentru produse de consum, unde produsele românești sunt mai scumpe decât cele din import.

Potrivit economistului, principalele cauze sunt costurile ridicate ale utilităților, energiei și combustibililor, care riscă să crească și mai mult în perioada următoare.

„În ceea ce privește deficitul balanței comerciale, acesta este rezultatul importurilor masive pe care România le face din ce în ce mai mult, mai ales din segmentele care țin de consum, îmbrăcăminte, încălțăminte, mai ales produse alimentare, acolo unde, din păcate, s-a ajuns ca produsele românești să fie mult mai scumpe decât cele aduse din import.

Aici revenim la aceeași cauză principală: costul utilităților din România. Plătim cel mai scump curent electric din Uniunea Europeană, motorina și benzina sunt din ce în ce mai scumpe. De asemenea, este posibil ca gazele să se scumpească începând din primăvara anului viitor și să accentueze și mai mult problemele”, a spus Adrian Negrescu.

Care e soluția

Potrivit economistului, pentru a reduce deficitul comercial, România trebuie să stimuleze producția locală și să sprijine agricultorii și exportatorii, prin eliminarea taxelor aberante și oferirea de facilități investiționale. De asemenea, este necesar să fie reduse costurile în agricultură, pentru ca produsele autohtone să fie mai atractive pe piață decât cele importate.

„Dacă vrem cu adevărat să ieșim din zona de deficit comercial, cel mai amplu din Uniunea Europeană, soluția e să stimulezi producția locală, să ajuți agricultorii români, exportatorii români, mai ales din zona industriei auto, eliminând taxele aberante pe cifra de afaceri, pe construcții speciale - vestita taxă pe stâlp - și să începi să oferi facilități investiționale în așa fel încât oamenii ăștia să vândă mai ieftin și mai competitiv la export.

Mai mult decât atât, să ajuți agricultura românească să producă mai ieftin în așa fel încât să nu mai fie o variantă optimă să aduci mere din Polonia, pentru că sunt mai ieftine decât cele din România”, a spus Adrian Negrescu în exclusivitate pentru DC News.