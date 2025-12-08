€ 5.0899
|
$ 4.3664
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0899
|
$ 4.3664
 
DCNews Stiri Noua programă de clasa a IX-a sperie elevii. Conf. univ. dr. Sâmihăian: Sunt obstacole reale
Data actualizării: 23:40 08 Dec 2025 | Data publicării: 23:24 08 Dec 2025

EXCLUSIV Noua programă de clasa a IX-a sperie elevii. Conf. univ. dr. Sâmihăian: Sunt obstacole reale
Autor: Iulia Horovei

elev elevi nervos debusolat ingrijorat Un elev debusolat în bancă, la liceu. Sursa foto: Freepik
 

Specialiștii avertizează că noua programă pentru clasa a IX-a, unde se pune accentul pe texte vechi și pe un parcurs strict cronologic, i-ar putea face pe elevi să-și piardă interesul pentru literatura română.

Noua programă propusă de către Ministerul Educației pentru clasa a IX-a, care a stârnit diverse opinii în spațiul public, a fost analizată și de conf. univ. dr. Florentina Sâmihăian, cadru universitar la Facultatea de Litere din cadrul Universității din București.

Citește și: Schimbări la clasa a IX-a, an școlar 2026-2027. Daniel David: Reducere drastică a analfabetismului funcțional în 4 ani

Aceasta a explicat de ce noul curriculum îi va face pe elevii care intră la liceu să fie dezinteresați de literatura română. Propunerea presupune niște „obstacole reale” pentru elevi, potrivit Florentinei Sâmihăian.

„Textele vechi, scrise într-un anumit limbaj, presupun obstacole reale pentru elevi”

„Opțiunea programei propuse pentru clasa a IX-a oferă un parcurs liniar, cu un singur criteriu: cel cronologic.  (...) Mă deranjează că este singurul și nu e combinat cu alte criterii. Din punctul meu de vedere, nu este un parcurs suficient de bine articulat, de a deschide către perspective foarte diverse de explorare a disciplinei. Literatura este un domeniu care poate fi privit din foarte multe perspective, iar criteriul cronologic e unul dintre ele.

(...) Este încă o abordare care nu poate să fie susținută la clasa a IX-a. Aceste texte, cele vechi, sunt scrise într-un anumit limbaj, care presupun niște obstacole reale pentru elevi. Dacă intri în clasa a IX-a cu o asemenea propunere îi faci să nu mai fie interesați de domeniu”, a declarat conf. univ. dr. Florentina Sâmihăian în emisiunea DC Edu de la DC News, realizată de prof. univ. dr. Sorin Ivan. 

Cum să le stimulezi elevilor interesul

Aceasta a venit și cu un alt exemplu de abordare, acela de a combina cronologia cu tematica.

„Se poate face o combinație între abordarea cronologică și cea tematică. Iei poezia de dragoste, tema iubirii, pe care o studiezi din romantism până în postmodernism. Le dă copiilor o altă perspectivă, pentru că literatura e despre oameni, condiția umană, sentimente, valori”, a explicat aceasta.

„Un curriculum are nevoie de repere foarte clare și de flexibilitate, pentru a lăsa suficient spațiu pentru elevii foarte diferiți cărora li se adresează”, a mai punctat Florentina Sâmihăian.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

educatie
literatura romana
elevi
scoala
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
63 de copii uciși într-o grădiniță și un spital din Sudan
Publicat acum 18 minute
Noua programă de clasa a IX-a sperie elevii. Conf. univ. dr. Sâmihăian: Sunt obstacole reale
Publicat acum 42 minute
”Antalya să fie pregătită de un cutremur major”. Avertismentul prof. Osman Bektaş: Urmează ore critice
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Taxarea diferențiată, soluția propusă de experți pentru a reduce daunele fumatului
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Nicușor Dan, interesat de biografia lui Călin Georgescu și ce a făcut la Viena: "Oamenii normali nu sunt în poziția asta"
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 07 Dec 2025
Daniel Băluță denunță un demers „nedemocratic și ilegal“ al unui contracandidat
Publicat acum 12 ore si 1 minut
De unde e originar, de fapt, Ciprian Ciucu: A confirmat o tradiție neștiută și a fost programat să aibă succes încă de mic
Publicat acum 22 ore si 47 minute
Rezultate finale alegeri locale Primăria Municipiului București 2025. Acestea sunt cifrele momentului
Publicat pe 07 Dec 2025
Chirieac arată candidatul care a schimbat soarta alegerilor: "Am fi avut un alt primar"
Publicat pe 07 Dec 2025
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 8-14 decembrie 2025
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close