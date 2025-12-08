Noua programă de clasa a IX-a sperie elevii. Conf. univ. dr. Sâmihăian: Sunt obstacole reale

Noua programă propusă de către Ministerul Educației pentru clasa a IX-a, care a stârnit diverse opinii în spațiul public, a fost analizată și de conf. univ. dr. Florentina Sâmihăian, cadru universitar la Facultatea de Litere din cadrul Universității din București.

Aceasta a explicat de ce noul curriculum îi va face pe elevii care intră la liceu să fie dezinteresați de literatura română. Propunerea presupune niște „obstacole reale” pentru elevi, potrivit Florentinei Sâmihăian.

„Textele vechi, scrise într-un anumit limbaj, presupun obstacole reale pentru elevi”

„Opțiunea programei propuse pentru clasa a IX-a oferă un parcurs liniar, cu un singur criteriu: cel cronologic. (...) Mă deranjează că este singurul și nu e combinat cu alte criterii. Din punctul meu de vedere, nu este un parcurs suficient de bine articulat, de a deschide către perspective foarte diverse de explorare a disciplinei. Literatura este un domeniu care poate fi privit din foarte multe perspective, iar criteriul cronologic e unul dintre ele.

(...) Este încă o abordare care nu poate să fie susținută la clasa a IX-a. Aceste texte, cele vechi, sunt scrise într-un anumit limbaj, care presupun niște obstacole reale pentru elevi. Dacă intri în clasa a IX-a cu o asemenea propunere îi faci să nu mai fie interesați de domeniu”, a declarat conf. univ. dr. Florentina Sâmihăian în emisiunea DC Edu de la DC News, realizată de prof. univ. dr. Sorin Ivan.

Cum să le stimulezi elevilor interesul

Aceasta a venit și cu un alt exemplu de abordare, acela de a combina cronologia cu tematica.

„Se poate face o combinație între abordarea cronologică și cea tematică. Iei poezia de dragoste, tema iubirii, pe care o studiezi din romantism până în postmodernism. Le dă copiilor o altă perspectivă, pentru că literatura e despre oameni, condiția umană, sentimente, valori”, a explicat aceasta.

„Un curriculum are nevoie de repere foarte clare și de flexibilitate, pentru a lăsa suficient spațiu pentru elevii foarte diferiți cărora li se adresează”, a mai punctat Florentina Sâmihăian.