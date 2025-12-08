€ 5.0899
DCNews Stiri Franța înapoiază Mongoliei fosila unui dinozaur rar, rudă cu T-Rex
Data actualizării: 15:32 08 Dec 2025 | Data publicării: 15:32 08 Dec 2025

Franța înapoiază Mongoliei fosila unui dinozaur rar, rudă cu T-Rex
Autor: Elena Aurel

fosila dinozaur Sursa foto: https://www.freepik.com/, @bramjanssens
 

Franța va restitui un tarbosaurus baatar, ruda asiatică a celebrului T-Rex, autorităților mongole.

Un specimen excepţional de tarbosaurus baatar, cunoscut drept vărul asiatic al celebrului T-Rex, urmează să fie restituit luni de Franţa autorităţilor mongole, după ce a fost confiscat de vameşii francezi în 2015, informează AFP, citată de Agerpres. 

Ministrul Conturilor Publice, Amélie de Montchalin, va returna Mongoliei luni, în a doua partea a dimineţii, acest schelet considerat rarisim de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi care are o vechime de circa 70 de milioane de ani, alături de circa alte 30 de piese paleontologice, printre care şi ouă de dinozauri.

Fosilele au ajuns sâmbătă la minister, depozitate în nouă cutii de mari dimensiuni. Scheletul a fost furat în deşertul Gobi înainte să tranziteze Coreea de Sud şi a fost confiscat de vameşii francezi cu prilejul unei operaţiuni desfăşurate în micul oraş Gannat (centru), pe 16 februarie 2015, potrivit informaţiilor publicate duminică de cotidianul Le Figaro.

Este vorba despre un tarbosaurus complet, a cărui valoare a fost estimată în momentul confiscării la 700.000 de euro, însă de atunci piaţa a explodat şi am putea spune că azi valorează de trei ori această valoare, a explicat duminică la televiziunea publică France 2 Sophie Hocquerelle, responsabila de comunicare a Vamei franceze, evocând o descoperire excepţională.

VEZI ȘI: Școlile din UK se închid pe fondul unei epidemii de gripă fără precedent

 

Mongolia, țintă a traficului ilegal de fosile

De un secol, Mongolia este victima jafurilor care ţintesc comorile sale paleontologice, devenite în ultimii ani obiecte ale dorinţei de a le aduce din nou acasă, alimentând astfel reţele de trafic ilegal.

Este trecutul, o epocă care alimentează visuri, primim enorm de multe vizite şcolare în muzee, iar oamenii doresc să deţină aceste fragmente din patrimoniul paleontologic, a explicat pentru AFP în luna februarie Pierre-Elie Moullé, specialist în conservare la Muzeul de preistorie regională din Menton (sud-est), după ce vameşii locali au capturat dantura unei specii dispărute, din familia dinozaurilor, într-un camion de marfă care călătorea din Spania în Italia fără documente justificative.

În ceea ce priveşte tarbosaurus baatar şi cele circa 30 de alte fosile restituite luni Mongoliei, vameşii francezi au precizat la televiziune că au identificat trei finanţatori ai acestei reţele: francezi, belgieni şi germani.

În 2021, la Paris, un triceratops gigantic, cu o lungime de opt metri, descoperit în Statele Unite şi supranumit Big John, a fost vândut la licitaţie contra sumei de 6,6 milioane de dolari.

VEZI ȘI: Val devastator în Tenerife! Dispăruți, trei morți și scene de groază pe coastă

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

mongolia
franta
fosile
t-rex
dinozaur
