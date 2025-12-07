€ 5.0919
Alertă în Buzău: 20 de oameni, evacuați după ce o mașină a avariat o conductă de gaze
Data actualizării: 08:20 07 Dec 2025 | Data publicării: 07:41 07 Dec 2025

Alertă în Buzău: 20 de oameni, evacuați după ce o mașină a avariat o conductă de gaze
Autor: Doinița Manic

intervenție politie si pompieri Interveție autorități: polițiști și pompieri. Foto cu caracter ilustrativ: IGSU
 

S-a dat alerta într-o localitate din Buzău! 20 de persoane au fost evacuate după ce un autoturism a avariat o conductă de gaze.

Un accident produs în județul Buzău a pus pe jar autoritățile. 20 deoameni din localitatea Tăbărăşti au fost evacuate din locuinţele lor în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce un autoturism a intrat într-o ţeavă de gaze stradală.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Buzău, pompierii au fost solicitaţi să intervină în localitatea Tăbărăşti, comuna Gălbinaşi, pentru asigurarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor la un accident rutier urmat de avarierea unei conducte de gaze.

VEZI ȘI: Explozie bloc Buftea, zona Studio: Etajul 1 s-a prăbușit/ 6 victime, continuă căutarea- salvarea, oameni evacuați

De ce s-a decis evacuarea oamenilor

"Din primele informaţii, un autoturism a intrat într-o ţeavă de gaze stradală, provocând scurgeri semnificative. La sosirea echipajelor, zona a fost evaluată, iar din cauza riscului de acumulare a gazelor, s-a dispus evacuarea preventivă a persoanelor aflate pe o rază de aproximativ 200 de metri", a transmis ISU Buzău, potrivit Agerpres.

Pompierii au cerut și intervenția echipajelor distribuitorului de gaze 

La faţa locului s-a intervenit cu două autospeciale de stingere şi o ambulanţă SMURD, iar echipajele specializate ale distribuitorului de gaze au fost solicitate pentru oprirea scurgerilor şi remedierea avariei.

"Echipa distribuitorului de gaze a ajuns la faţa locului şi a procedat la obturarea conductei avariate. Prin intervenţia rapidă a pompierilor, pericolul a fost înlăturat, iar zona este sigură din nou. Cele 20 de persoane evacuate preventiv au fost îndrumate să revină în locuinţe", a anunţat sursa citată.

După intervenţie, echipajele au mai rămas la faţa locului pentru verificări.

