Explozie bloc Buftea, zona Studio: Etajul 1 s-a prăbușit/ 6 victime, continuă căutarea- salvarea, oameni evacuați

Știre în curs de actualizare...

Update 7: Etajul 1 s-a prăbușit. Continuă operațiunile de căutare - salvare.

6 victime în urma exploziei

Update 6: Şase victime au fost identificate în urma exploziei.

”În urma exploziei au fost desprinse și prezintă pericol de prăbușire următoarele: pereți exteriori și interiori, elemente de tâmplărie (ferestre și uși).

Până în acest moment sunt 6 persoane implicate:

1 persoană cu arsuri transportată la spital;

1 persoană în stop cardio-respirator resuscitată;

1 pacient cu traumatism cranio-cerebral;

1 pacient cu arsuri minore.

Alte 2 persoane au fost evacuate fără acuze medicale”, a transmis DSU.

Inquam Photos / Octav Ganea - Explozie într-un bloc din Buftea: 6 victime, una în stop cardio-respirator

Ce se întâmplă la fața locului exploziei din Buftea

Update 5: Miros puternic în zonă. Blocurile din apropierea deflagrației ar fi singurele neracordate le instalația de gaz

Potrivit surselor DC News aflate la fața locului, blocurile din zona în care a avut loc explozia sunt singurele care nu ar fi racordate la instalația de gaz. Ar fi vorba despre acele blocuri acordate de Primărie tinerilor proaspăt căsătoriți sau celor fără o situație materială bună. În proximitate se află Spitalul Buftea și studiourile Buftea. În zonă se simte un miros puternic. Oamenii din apropiere spun că nu s-a auzit o bubuitură puternică.

Starea victimelor în urma exploziei din Buftea

Update 4: În urma exploziei din Buftea, ”1 pacient are arsuri de 50%și este transferat la Spitalul Clinic de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri din București - 1 pacient în stop cardio respirator resuscitat urmează să fie transportat la Spitalul Clinic de Urgență Floresca - 1 pacient minor (14 ani) cu traumatism cranio-cerebral este transferat la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu - 1 pacient cu arsuri minore în evaluare momentan la fața locului”, conform Ministerului Sănătății. Vezi mai multe detalii AICI!

Update 3:

DC News i-a contact pe primarul orașului Buftea Pistol Gheorghe și pe viceprimarul Vaida Alexandru.

Viceprimarul Vaida Alexandru ne-a spus că nu are informații suplimentare și că se va deplasa la fața locului, acolo unde se află deja primarul Gheorghe Pistol.

4 victime în urma exploziei din Buftea

Update 2: ”Până în acest moment au fost identificate 4 victime, una fiind în stop cardio-respirator, iar celelalte 3 sunt conștiente”., transmite DSU.

Explozie într-un bloc din Buftea: S-au format echipe de căutare-salvare și s-au dispus evacuări pe o rază de 50 de metri - Sursa foto - Facebook DSU

Update 1: ”Au fost constituite echipe de căutare-salvare în vederea identificării și evacuării persoanelor posibil surprinse. Până în acest moment două persoane sunt evaluate de către echipajele medicale.

Se evacuează persoanele pe o rază de 50m. Imobilul prezintă risc de prăbușire la nivelul apartamentului în care s-a produs explozia.

Explozie butelie neurmată de incendiu - localitatea Buftea, județul Ilfov

Pompierii de la ISU București-Ilfov intervin pe Aleea Tineretului, localitatea Buftea din județul Ilfov.

Au fost sesizați cu privire la o explozie a unei butelii, neurmată de incendiu produsă într-un apartament situat la parter, dintr-un imobil cu regim de înălțime P+1.

Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate: 5 autospeciale de stingere, Detașamentul Special de Salvatori, 1 autospecială de descarcerare, 1 autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, 5 ambulanțe SMURD, autospeciala transport victime multiple și 6 echipaje SABIF. Misiunea este în dinamică.”, a transmis DSU.

Explozie la un bloc din Buftea

Știrea inițială: O locuință dintr-un bloc ACM a fost afectată. Echipajele de intervenție – pompieri, poliție și ambulanță – au ajuns la fața locului.

Echipe specializate de căutare

”În urma exploziei urmată de incendiu la un apartament din Buftea au fost identificate până în prezent 2 victime, dintre care 1 victimă în stop cardio respirator (SCR). Au fost formate echipe specializate de căutare-salvare pentru a verifica întreaga zonă. S-a dispus evacuarea persoanelor din imobil și a populației pe o rază de 50 de metri în jurul locului evenimentului, ca măsură de prevenire și siguranță”, a transmis Ministerul Sănătății.

Celulă de urgență la Ministerul Sănătății după explozia din Buftea

”La Ministerul Sănătății s-a format o celulă de urgență coordonată de ministrul sănătății în care sunt incluse spitalele de urgență: Spitalul Clinic de Urgenta "Bagdasar-Arseni", Spitalul Clinic de Urgență București (Floreasca), Spitalul Universitar de Urgență București. Suntem în coordonare permanentă cu dr. Raed Arafat, coordonatorul Departamentului pentru Situații de Urgență. Situația este în dinamică. Revenim cu informații.”, a mai notat sursa citată.