Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri Explozie Buftea, zona Studio: Cine sunt victimele. Ministrul Sănătății, anunțul momentului
Data actualizării: 20:34 25 Noi 2025 | Data publicării: 18:46 25 Noi 2025

Explozie Buftea, zona Studio: Cine sunt victimele. Ministrul Sănătății, anunțul momentului
Autor: Doinița Manic

pompieri_30123200 Foto: Inquam Photos/ George Călin
 

Ministrul Sănătății a venit cu informații de ultimă oră despre explozia produsă la parterul unui bloc din orașul Buftea.

UPDATE: Numărul victimelor a ajuns la șase. Ministrul Sănătății a venit cu noi informații

Numărul victimelor exploziei din Buftea a ajuns la șase. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a venit cu noi detalii. Pe lângă cele patru victime raportate anterior au mai fost identificate altele două. Este vorba despre o persoană în vârstă de 58 de ani și alta de 51 de ani, cu arsuri minore la nivelul mâinilor și picioarelor.

"Mai sunt doi pacienți, de 58 și 51 de ani, cu traumatisme și arsuri minore la nivelul mâinilor și picioarelor, dar care refuză transportul la spital", a declarat Alexandru Rogobete, la Digi24. 

Totodată, Rogobete a venit cu noi informații și despre starea pacientului care a avut stop cardio-respirator.

"Discutăm despre un pacient fără arsuri. El a fost resuscitat la fața locului și transportat la Spitalul Floreasca. Acest pacient se află, din păcate, în stare critică, este intubat și ventilat mecanic. Colegii de la spital îi asigură manevrele medicale de echilibrare hemodinamică", a mai spus ministrul.

Știrea inițială:

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a venit cu detalii despre victimele exploziei produse la parterul unui bloc din orașul Buftea în această seară. Se pare că până în acest moment ar fi fost identificate patru victime, una dintre ele fiind în stop cardio-respirator. Printre răniți se află și un minor în vârstă de 14 ani, a anunțat ministrul. 

VEZI ȘI: Explozie într-un bloc din Buftea: S-au format echipe de căutare-salvare și s-au dispus evacuări pe o rază de 50 de metri

Un bărbat, transferat la Spitalul de Arși

"Până în acest moment au fost identificate patru victime, un pacient care se află în stop cardio-respirator, un bărbat cu arsuri de peste 50% din suprafața corporală, transferat deja către Spitalul de Arși din București (Spitalul Clinic de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri), un pacient minor în vârstă de 14 ani, cu traumatism cranio-cerebral, care va fi transferat la Spitalul Grigore Alexandrescu și încă un pacient de sex masculin cu arsuri minore, dar pentru care încă nu am suficiente date.

VEZI ȘI: Reguli noi pentru secțiile ATI și personalul specializat. Ce modificări se aduc

Am convocat la nivelul Ministerului Sănătății o celulă de criză în care au fost incluse Spitalul Universitar, Spitalul Floreasca, Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni, Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu și Spitalul de Arși, pentru a putea direcționa victimele. Situația este în dinamică și vom comunica pe măsură ce avem informații suplimentare", a declarat Alexandru Rogobete în cadrul unei intervenții la Antena 3 CNN.

Victimele cu arsuri grave vor fi transferate în străinătate, anunță ministrul Sănătății

Întrebat care este situația din aceste spitale și dacă au locuri libere, ministrul Sănătății a declarat: "În momentul de față sunt locuri în secțiile de Terapie Intensivă, pentru a putea răspunde nevoii de urgență.

Sigur că pacienții vor fi echilibrați pentru început în unitățile de primiri urgențe și apoi, după raportul medical și după identificarea tuturor datelor, dacă va fi necesar transferul în străinătate pentru pacienții cu arsuri majore, sigur că vom începe demersurile chiar din această seară".

VEZI ȘI: Explozie la o centrală termică în Galați. O persoană a fost rănită

