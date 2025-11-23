Explozie la o centrală termică în Galați. O persoană a fost rănită

Duminică, o centrală termică dintr-o gospodărie din localitatea Drăgănești a fost afectată de o explozie.

Explozia nu a fost urmată de incendiu.

Conform unui comunicat al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi, cel mai probabil, explozia a fost cauzată de acumularea gazelor emanate de o butelie.

La locul incidentului au sosit o autospecială de intervenție, o autospecială de descarcerare de la Detașamentul de Pompieri Tecuci și un echipaj medical al ambulanței.

O victimă conștientă, cu arsuri la nivelul feței și membrelor, a fost preluată de echipajul Serviciului de Ambulanță Județean și transportată la spital pentru investigații și tratament de specialitate.

