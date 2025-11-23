€ 5.0891
Pompierii au salvat 15 câini dintr-o casă cuprinsă de flăcări în Ploiești
Data publicării: 09:19 23 Noi 2025

Pompierii au salvat 15 câini dintr-o casă cuprinsă de flăcări în Ploiești
Autor: Elena Aurel

accident bebelus Pompierii din Ploiești au stins un incendiu într-o locuință și au salvat 15 câini. Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu
 

Pompierii din Ploiești au stins un incendiu într-o locuință și au salvat 15 câini.

Pompierii ISU Ploiești au intervenit duminică la un incendiu izbucnit într-o locuință din oraș. În urma intervenției, pompierii au reușit să scoată în siguranță 15 câini.

„În această dimineaţă, în jurul orei 04:00, am fost solicitaţi să intervenim pentru localizarea şi lichidarea unui incendiu produs la o locuinţă din municipiul Ploieşti, pe strada Căliman. La locul indicat au fost mobilizate, de urgenţă, 3 autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autocisternă şi o ambulanţă SMURD. La sosirea echipajelor de intervenţie, incendiul se manifesta generalizat la o locuinţă, pe o suprafaţă de cca. 100 mp, pompierii depunând eforturi pentru împiedicarea propagării acestuia la vecinătăţi. Pompierii au reuşit să localizeze incendiul şi, astfel, nu au existat alte construcţii afectate. Evenimentul nu a fost soldat cu victime omeneşti. Pompierii au reuşit să salveze 15 câini din respectiva gospodărie. O pisică şi alţi 5 câini au fost găsiţi decedaţi", se arată într-o informare a ISU Prahova.

Conform informațiilor furnizate, focul a fost stins, iar echipajele continuă intervenția pentru a elimina urmările incendiului și a determina cauza probabilă a acestuia.
 

caini
accident ploiesti
incendiu
Comentarii

