Doi șoferi și un bebeluș de 3 luni, implicați într-un accident rutier în Târgu-Neamţ

Sâmbătă, în jurul orei 20:40, polițiștii din Târgu-Neamț au intervenit la un accident rutier care a avut loc pe strada Ștefan cel Mare.

„În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că, în timp ce o tânără, în vârstă de 26 de ani, din Vânători-Neamț, conducea un autoturism pe strada Ștefan cel Mare, din orașul Târgu Neamț, nu s-ar fi asigurat corespunzător la schimbarea direcției de deplasare, intrând în coliziune cu un autoturism care se afla în efectuarea regulamentară a manevrei de depășire, condus de un tânăr de 18 ani, din Petricani.

În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea ambilor conducători auto și a unui bebeluș în vârstă de 3 luni.

Ambii conducători auto au fost testați alcoolscopic, rezultatele fiind negative.

În cauză, continuăm cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, a transmis IPJ Neamț.

