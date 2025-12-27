Tânăr băut şi fără permis, reţinut după ce ar fi furat un autoturism cu care a fost implicat în două accidente

Poliţiştii din municipiului Topliţa au fost sesizaţi de un bărbat din localitate, cu privire la faptul că autoturismului său a fost furat. În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii au stabilit că, în jurul orei 04:30, proprietarul ar fi lăsat autoturismul cu motorul pornit în parcare, pentru a-şi dezgheţa parbrizul, iar după aproximativ 30 de minute, când a revenit la maşină a constatat că aceasta nu mai era în parcare.

În scurt timp, a fost identificat şi presupusul autor al faptei. Este vorb despre un tânăr în vârstă de 23 de ani, din municipiul Topliţa. Din probele administrate a reieşit că acesta ar fi sustras autoturismul lăsat nesupravegheat, iar ulterior ar fi fost implicat în două evenimente rutiere, soldate doar cu pagube materiale.

Citiţi şi: Airbag-ul iese din volan cu 250 km/h. Ce rişti dacă nu stai în poziţia corectă la volan

În urma testării cu aparatul etilotest a tânărului a rezultat o valoare de 1,13 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Totodată, verificările efectuate în bazele de date ale Poliţiei Române au arătat că acesta nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Bărbatul a fost condus la sediul Poliţiei Municipiului Topliţa pentru audieri, iar în urma probatoriului administrat, poliţiştii au dispus reţinerea acestuia pentru 24 de ore.