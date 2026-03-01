Momentul în care o statuie a lui Ali Khamenei e dată jos de iranienii ieșiți pe străzi / video viral

O statuie a ayatollahului Ali Khamenei a fost dărâmată de iranienii care au ieșit pe străzi în localitatea Galleh Dar din provincia Fars.

Mii de oameni au ocupat străzile, au chiuit și au tras artificii după ce președintele american Donald Trump a confirmat, sâmbătă lichidarea ayatollahului.

„Khameini, unul dintre cei mai răi oameni din istorie, este mort“, a scris Donald Trump pe rețeaua sa socială, Truth Social, sâmbătă.