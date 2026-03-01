€ 5.0953
|
$ 4.3179
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.3179
 
DCNews Stiri Momentul în care o statuie a lui Ali Khamenei e dată jos de iranienii ieșiți pe străzi / video viral
Data publicării: 00:49 01 Mar 2026

Momentul în care o statuie a lui Ali Khamenei e dată jos de iranienii ieșiți pe străzi / video viral
Autor: Ioan-Radu Gava

steag iranian cu chipul lui ali khamenei Foto: Agerpres

O statuie a ayatollahului Ali Khamenei a fost dată jos în noaptea de sâmbătă spre duminică de iranienii care au ieșit pe străzi după anunțul lichidării acestuia.

O statuie a ayatollahului Ali Khamenei a fost dărâmată de iranienii care au ieșit pe străzi în localitatea Galleh Dar din provincia Fars.

Mii de oameni au ocupat străzile, au chiuit și au tras artificii după ce președintele american Donald Trump a confirmat, sâmbătă lichidarea ayatollahului.

„Khameini, unul dintre cei mai răi oameni din istorie, este mort“, a scris Donald Trump pe rețeaua sa socială, Truth Social, sâmbătă.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ali khamanei
iran
razboi
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 32 minute
Celebrul hotel Burj al-Arab, în flăcări. Incident și pe Aeroportul Internațional Dubai: 4 persoane rănite / video
Publicat acum 44 minute
Momentul în care o statuie a lui Ali Khamenei e dată jos de iranienii ieșiți pe străzi / video viral
Publicat acum 1 ora si 20 minute
Iranienii celebrează lichidarea lui Ali Khamenei: Chiuituri, frenezie și focuri de artificii la Teheran / video viral
Publicat acum 1 ora si 40 minute
Donald Trump a confirmat decesul lui Ali Khameini, într-o postare pe Truth Social
Publicat acum 2 ore si 5 minute
Donald Trump crede că informaţia conform căreia Ali Khamenei e mort este corectă
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 20 minute
Iranienii celebrează lichidarea lui Ali Khamenei: Chiuituri, frenezie și focuri de artificii la Teheran / video viral
Publicat acum 32 minute
Celebrul hotel Burj al-Arab, în flăcări. Incident și pe Aeroportul Internațional Dubai: 4 persoane rănite / video
Publicat acum 44 minute
Momentul în care o statuie a lui Ali Khamenei e dată jos de iranienii ieșiți pe străzi / video viral
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close