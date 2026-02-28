Biserică mistuită de un incendiu, în Teleorman

Biserica din localitatea teleormăneană Viișoara a fost cuprinsă de un incendiu în noaptea de vineri spre sâmbătă, iar acoperișul edificiului s-a prăbușit, potrivit informațiilor transmise de ISU Teleorman.

„Incendiul este localizat, iar echipajele acționează pentru lichidare. Din păcate, întregul lăcaș de cult este afectat de flăcări, atât la interior, cât și la nivelul acoperișului, care s-a prăbușit ulterior. Nu sunt înregistrate victime”, au precizat reprezentanții ISU Teleorman.

La intervenție au fost mobilizate, succesiv, patru autospeciale de stingere, o autocisternă, un echipaj SMURD și o autoscară. În sprijin a intervenit și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Zimnicea, cu un autovehicul dotat cu nacelă, amplasat în apropierea clădirii pentru facilitarea operațiunilor.