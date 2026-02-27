€ 5.0953
Pasiunea neștiută a lui Dan Negru a ieșit la iveală la „The Floor"
Data publicării: 16:30 27 Feb 2026

Pasiunea neștiută a lui Dan Negru a ieșit la iveală la „The Floor”
Autor: Anca Murgoci

Teo, pasionat de apicultura si Dan Negru_The Floor (4) The Floor

Un nou sezon al celebrului show începe sâmbătă, de la 21:00, la Kanal D!

Cel de-al doilea sezon al show-ului „The Floor”, prezentat de Dan Negru, începe sâmbătă, la 21:00, la Kanal D, cu o nouă rundă de concurenți gata să își adjudece marele premiu de 50.000 de lei. O serie completă de joc se desfășoară pe durata a patru ediții, timp în care competitorii sunt eliminați pe măsură ce pierd quiz-urile. La final, câștigă concurentul cu cel mai mare teritoriu. Bătalia creierelor este aprigă, ia adrenalina trece dincolo de micul ecran!  

„Fiecare are de apărat un teritoriu, fiecare are de atacat un teritoriu, despre asta este războiul care tocmai stă să înceapă! Doamnelor și domnilor, bine ați venit la The Floor!”, amintește prezentatorul Dan Negru în debutul ediției de sâmbătă seara.

Dacă în fața micului ecran totul pare ușor, când ești în vâltoarea duelului, lucrurile se schimbă. Inspirația de moment și viteza de reacție pot face diferența între extinderea teritoriului și plecarea acasă. 

Sâmbătă seară, vom asista la „meciuri” alerte, sub presiunea timpului, pe domenii diverse, precum „fructe”, „reședințe de județ”, „sunetele străzii”, „tabelul lui Mendeleev”, „calcule”, „figuri istorice” și „fotbaliști internaționali”.

„Am vreo 40 de stupi într-o remorcă. Îmi place să scot ramele din stup”

        

Unul dintre cele mai aprige dueluri ale serii se poartă între doi studenți, Miță și Robert, cu multe calcule mintale, fără pix și fără foaie.

„Mi-e rușine să vin acolo, (...) aveți , aplauze la scenă deschisă! (...) Fiecare dintre voi a răspuns la 28 de calcule! (...) Fantastic! (...) Puștiule, bravo!”, exclamă impresionat amfitrionul Dan Negru.

Tot în ediția de sâmbătă seară, prezentatorul „The Floor” face o dezvăluire neașteptată. Dan Negru împărtășește o pasiune comună cu Teo, unul dintre concurenți. 

„Apicultură? (…) Și mie îmi place, vorbesc serios! (n.r. Mierea) este produsul care nu expiră niciodată!”, a zis îndrăgitul om de televiziune.

În culisele emisiunii „The Floor”, Dan Negru ne-a povestit mai multe despre pasiunea sa. „Îmi place apicultura și sunt un mare consumator de miere. Socrul meu mi-a insuflat pasiunea asta și de câțiva ani de zile am vreo 40 de stupi într-o remorcă. Îmi place să scot ramele din stup, să aleg căpăceala. Dacă mierea e căpăcita însemna ca e matură. Mierea e singurul aliment fără termen de garanție, e ”, a declarat prezentatorul.

Poveștile concurenților impresionează și în această ediție, iar telespectatorii vor descoperi, pe lângă competiția în sine, și povești de viață inspiraționale.

Vă invităm să urmăriți începând de sâmbătă, de la 21:00, un nou sezon „The Floor”, show-ul prezentat de Dan Negru, la Kanal D!

dan negru
the floor
kanal d
