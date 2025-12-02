€ 5.0893
DCNews Stiri Doliu în televiziune. A murit Mihai Stegerean (Stege), fostul șef al știrilor B1TV. ”Viața mea e despre plecări”
Data actualizării: 11:09 02 Dec 2025 | Data publicării: 10:36 02 Dec 2025

Doliu în televiziune. A murit Mihai Stegerean (Stege), fostul șef al știrilor B1TV. ”Viața mea e despre plecări”
Autor: Echipa DCNews

Doliu în televiziune: A murit Mihai Stegerean (Stege) Doliu în televiziune: A murit Mihai Stegerean (Stege)/ Foto: Pexels
 

Este doliu în televiziune. A murit ”Stege” - Mihai Stegerean.

Mihai Stegerean, fost șef al știrilor B1 TV, a murit răpus de o boală cruntă, care-l măcină de mai mulți ani. 

”Cu inimile sfâșiate, anunțăm că Mihai Stegerean s-a stins. De astăzi, Mihai rămâne doar o amintire… de fapt, multe. Amintirea unui prieten cu inimă mare și gură la fel de mare, mereu pus pe șotii, dar fără urmă de răutate; amintirea unui reporter fără astâmpăr și a unui producător care știa să te facă mai bun chiar și atunci când nu mai aveai energie. Un om care nu suporta să fie compătimit, pentru că își vindeca singur rănile și găsea mereu puterea să se ridice.

Rămâne Mihai de mână cu fetele lui, Mihai cu iubita în brațe, Mihai în redacție, pe teren sau în regie; Mihai la o bere cu prietenii, cântând pe străzi; Mihai care te încuraja că vei trece peste ce e greu. Un soț și tată adorat, jurnalist remarcabil și om care a știut să atingă viețile celor din jur cu bunătate, curaj și adevăr. A inspirat nenumărați oameni și a schimbat destine în presa românească, rămânând un reper de integritate, pasiune și lumină.

Trupul neînsuflețit va fi depus mâine, 2 decembrie, în intervalul 14-22 la capela Bisericii Mogoșoaia 2, unde toți cei care l-au cunoscut și l-au prețuit îi pot fi aproape pentru ultima dată.

Slujba de înmormântare va avea loc pe 3 decembrie, ora 11:30, la Biserica Mogoșoaia 2.

Mihai lasă în urmă o soție profund îndurerată și trei fete, pe care le-a iubit mai presus de orice și pentru care a fost un tată dedicat, blând și prezent în fiecare zi.

În loc de coroane, și în spiritul grijii pe care a purtat-o mereu celor dragi, vă rugăm, dacă simțiți, să onorați amintirea lui sprijinind viitorul fetițelor. Orice gest este un omagiu mai viu și mai plin de sens decât orice floare.

IBAN pentru donații:

RO25INGB0000999916325561
Mihaela Stegerean

Vă mulțumim din suflet pentru gândurile bune, mesajele, prezența și dragostea pe care i le-ați arătat de-a lungul timpului.

Păstrați amintirea care vă e dragă.

Dumnezeu să îl odihnească în lumină și pace” arată mesajul publicat pe contul lui Mihai Stegerean, de Facebook. 

”Viața mea e despre plecări”

Fostul șef al știrilor B1TV avea doar 51 de ani. Cunoscut drept Stege, Mihai Stegerean a fost o figură importantă în redacțiile Pro TV, Antena 1, Digi, Kanal D și B1 TV.

Mihai Stegerean și-a început cariera în televiziune în 1995, ca reporter PRO TV, a continuat apoi la Antena 1, ca producător al Observatorului, ediția principală de la ora 19:00, ceea ce i-a adus recunoaștere în breaslă. La DigiTV, a condus departamentul de știri, urmând apoi calea B1TV, unde a fost producători general. A ajuns consultant pentru programele de știri de la Kanal D, ca apoi să se întoarcă la B1TV, pentru o perioadă mai lungă, unde a fost redactor-șef, coordonând redacția într-o perioadă de transformări. În 2022, a părăsit media pentru  a face o afacere de familie. Într-un interviu recent, spunea ”Viața mea e despre plecări”. Dar toți cei care l-au cunoscut, ca un mentor pentru tinerii din redacții, spun despre Stege ”peste tot pe unde a fost, a lăsat un pic din sufletul lui”. 

