Noul spital „Marius Nasta" din București aproape gata
Data actualizării: 19:30 05 Dec 2025 | Data publicării: 19:28 05 Dec 2025

Noul spital „Marius Nasta” din București aproape gata
Autor: Alexandra Curtache

spital Foto: Unplash
 

Construcția noului spital „Marius Nasta” din Sectorul 4 al Capitalei avansează rapid și este aproape finalizată. Autoritățile anunță că unitatea va fi funcțională anul viitor, oferind condiții moderne pentru medici și pacienți.

Astăzi, Alexandru Rogobete a vizitat șantierul noului spital „Marius Nasta”, însoțit de primarul Daniel Băluță și europarlamentarul Victor Negrescu. Vizita a oferit o imagine clară asupra stadiului lucrărilor, care se concentrează în prezent pe interior: finisaje, instalații, circuite medicale și pregătirea spațiilor pentru aparatură.

„Spitalul „Marius Nasta” este aproape gata. Anul viitor, noua unitate va fi dată în folosință. Asta înseamnă ritm, respect pentru muncă și rezultate reale”, a declarat Rogobete.

„Facem lucruri concrete, nu semnături pe pereți și nu promisiuni goale. Suntem prezenți pe teren, acolo unde se construiesc spitale pentru oameni”.

Coordonare exemplară și implicare directă

Proiectul este coordonat de primarul Daniel Băluță, apreciat pentru modul în care gestionează construcțiile și livrările la termen. Rogobete a subliniat importanța colaborării între autorități și constructori: „Alături de domnul Băluță sunt constructori profesioniști care cred în acest proiect și Ministerul Sănătății, care asigură finanțarea și coordonarea tehnică. Le mulțumesc tuturor pentru seriozitate și pentru ritmul în care muncesc”.

Această implicare directă și supravegherea atentă a lucrărilor reflectă angajamentul autorităților pentru rezultate concrete și durabile.

Citește și: Ministrul Sănătății laudă noua generație de medici după Rezidențiat

Condiții moderne pentru medici și pacienți

Noul spital va oferi personalului medical condiții de lucru moderne și eficiente, în timp ce pacienții vor beneficia de servicii medicale sigure, cu aparatură de ultimă generație. Investiția vizează atât infrastructura fizică, cât și creșterea calității actului medical, reducerea timpilor de așteptare și accesul mai rapid la tratamente complexe.

„Continuăm cu determinare și responsabilitate. Încrederea ne face bine!”, a adăugat Rogobete, evidențiind că succesul acestui proiect nu se măsoară doar prin clădirea finalizată, ci prin impactul direct asupra vieții oamenilor.

Un proiect de referință pentru București

Spitalul „Marius Nasta” va deveni un punct de referință în sistemul medical al Capitalei, demonstrând că planificarea serioasă și colaborarea între autorități locale, Ministerul Sănătății și constructori profesioniști aduc rezultate palpabile.

Această unitate medicală exemplifică modul în care investițiile bine gestionate în infrastructura sanitară pot transforma serviciile medicale și crește calitatea vieții comunității. 

spital
