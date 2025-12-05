€ 5.0919
|
$ 4.3707
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0919
|
$ 4.3707
 
DCNews Politica Personalități politice De ce îl susține, de fapt, Ludovic Orban pe Ciprian Ciucu. Anunțul serii
Data actualizării: 19:32 05 Dec 2025 | Data publicării: 19:31 05 Dec 2025

BREAKING NEWS De ce îl susține, de fapt, Ludovic Orban pe Ciprian Ciucu. Anunțul serii
Autor: Ioan-Radu Gava

ludovic-orban_96975400 FOTO: Agerpres
 

Ludovic Orban, fost consilier prezidențial și prim-ministru al României, a spus care sunt motivele pentru care îl sprijină pe Ciprian Ciucu.

În opinia fostului prim-ministru al României și consilier prezidențial Ludovic Orban, eventuala victorie a lui Ciprian Ciucu în alegerile locale parțiale de duminică va consolida poziția lui Ilie Bolojan atât în PNL, cât și în coaliția de guvernare.

„Există un motiv foarte serios care m-a determinat să îl susțin ferm pe Ciprian Ciucu în competiția pentru Primăria Capitalei și despre care nu am scris până astăzi.

CITEȘTE ȘI               -             Cătălin Drulă a picat sub 10% pe Polymarket, arată Andrei Caramitru: Noi, toți, am înnebunit

Acest motiv este legat direct de Ilie Bolojan. Victoria lui Ciprian Ciucu va consolida poziția lui Bolojan, atât în interiorul PNL, cât și în interiorul coaliției de guvernare. Va reduce blocajele provocate de PSD în coaliție și va da mai multă autoritate premierului în convingerea partenerilor că sunt necesare măsuri de reformă serioase pentru a aduce România pe linia de plutire.

Va diminua agresivitatea celor care vor să scape de Bolojan chiar și cu riscul aruncării României într-o criză politică. Va garanta menținerea PNL pe linia corectă și va asigura un parteneriat corect cu Președintele Nicușor Dan“, a scris Ludovic Orban, vineri seara, pe Facebook.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ludovic orban
ciprian ciucu
alegeri bucuresti
pnl
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 18 minute
De ce îl susține, de fapt, Ludovic Orban pe Ciprian Ciucu. Anunțul serii
Publicat acum 21 minute
Noul spital „Marius Nasta” din București aproape gata
Publicat acum 44 minute
Donald Trump anticipează „declinul civilizaţional“ al Europei și prezintă o viziune vădit naţionalistă pentru America în lume
Publicat acum 45 minute
UE schimbă paradigma: Un nou cadru de guvernanță economică. Iată cât ne costă COVID-ul lung!
Publicat acum 51 minute
Numere de înmatriculare interzise pentru 2026
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 03 Dec 2025
De ce a murit medicul Ștefania Szabo. Rezultatul autopsiei
Publicat pe 03 Dec 2025
Alertă alimentară: 600 de kilograme de pește, retras de la vânzare. Avea larve de Anisakis spp. Cât de periculoasă este anisakiaza
Publicat acum 22 ore si 13 minute
Biroul Electoral, veste proastă pentru Cătălin Drulă. A fost admisă cererea de eliminare
Publicat acum 23 ore si 20 minute
Ultima Lună Plină din 2025. Astrolog Daniela Simulescu: Cele patru zodii afectate
Publicat pe 04 Dec 2025
Cătălin Drulă a picat sub 10% pe Polymarket, arată Andrei Caramitru: Noi, toți, am înnebunit
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close