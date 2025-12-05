De ce îl susține, de fapt, Ludovic Orban pe Ciprian Ciucu. Anunțul serii

În opinia fostului prim-ministru al României și consilier prezidențial Ludovic Orban, eventuala victorie a lui Ciprian Ciucu în alegerile locale parțiale de duminică va consolida poziția lui Ilie Bolojan atât în PNL, cât și în coaliția de guvernare.

„Există un motiv foarte serios care m-a determinat să îl susțin ferm pe Ciprian Ciucu în competiția pentru Primăria Capitalei și despre care nu am scris până astăzi.

Acest motiv este legat direct de Ilie Bolojan. Victoria lui Ciprian Ciucu va consolida poziția lui Bolojan, atât în interiorul PNL, cât și în interiorul coaliției de guvernare. Va reduce blocajele provocate de PSD în coaliție și va da mai multă autoritate premierului în convingerea partenerilor că sunt necesare măsuri de reformă serioase pentru a aduce România pe linia de plutire.

Va diminua agresivitatea celor care vor să scape de Bolojan chiar și cu riscul aruncării României într-o criză politică. Va garanta menținerea PNL pe linia corectă și va asigura un parteneriat corect cu Președintele Nicușor Dan“, a scris Ludovic Orban, vineri seara, pe Facebook.