Oficialii și-au ocupat locurile lângă Arcul de Triumf, cu ocazia Zilei Naționale a României. Parada de 1 Decembrie se remarcă a fi mai rece ca niciodată în relațiile sociale dintre politicienii României. Minute în șir, premierul Ilie Bolojan (PNL) a stat singur în fața tuturor, în timp ce partenerul de coaliție, Sorin Grindeanu a fost surprins amuzat alături de fostul președinte al României, Traian Băsescu.

Remarcăm și că Traian Băsescu este singurul fost președinte prezent la Parada militară de 1 Decembrie de la Arcul de Triumf. Nu ar fi o surpriză în ce-l privește pe Klaus Iohannis, care lipsește cu desăvârșire de când a plecat ca să salveze țara de rușine, după cum declara de la Palatul Cotroceni. Nici foștii premier nu se remarcă în mod special, pe lângă locurile oficiale ocupate de cei care încă au funcții importante pe scena publică.

De altfel, Adrian Năstase a spus că nici măcar nu a fost invitat.

Publicăm imaginile obținute, de la distanță, cu Traian Băsescu și Sorin Grindeanu: