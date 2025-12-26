Robert Cazanciuc: Crăciun binecuvântat!

Crăciunul este despre lumină în suflet, despre iertare, despre speranța că împreună putem construi o comunitate mai dreaptă și mai bună pentru copiii noștri.

Vă doresc să aveți parte de pace, sănătate și căldură în case, iar această sărbătoare să vă aducă liniște și puterea de a privi cu încredere spre anul ce vine.

La mulți ani și sărbători cu bine!