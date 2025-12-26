€ 5.0890
|
$ 4.3140
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0890
|
$ 4.3140
 
DCNews Politica Personalități politice Robert Cazanciuc: Crăciun binecuvântat!
Data publicării: 17:38 26 Dec 2025

Robert Cazanciuc: Crăciun binecuvântat!
Autor: Crişan Andreescu

Crăciun
 

În liniștea sfântă a Nașterii Domnului, să ne aducem aminte de valorile care ne țin uniți: credința, familia, respectul și grija față de aproapele nostru, este urarea de Crăciun a senatorului PSD, Robert Cazanciuc.

Crăciunul este despre lumină în suflet, despre iertare, despre speranța că împreună putem construi o comunitate mai dreaptă și mai bună pentru copiii noștri.

Vă doresc să aveți parte de pace, sănătate și căldură în case, iar această sărbătoare să vă aducă liniște și puterea de a privi cu încredere spre anul ce vine.

La mulți ani și sărbători cu bine!

Vezi și: Procese mai rapide în România. Instanțele, scăpate de mii de dosare. Legea propusă de Robert Cazanciuc

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 57 minute
LOTO. Tragerile Speciale de Anul Nou
Publicat acum 1 ora si 11 minute
Robert Cazanciuc: Crăciun binecuvântat!
Publicat acum 1 ora si 11 minute
Papa Leon al XIV-lea, mesaj de Crăciun pentru o fetiță din București. I-a lăudat și desenul: Rugăciunile tale sunt un dar prețios
Publicat acum 1 ora si 18 minute
Nifon, Părintele Mitropolit al Arhiepiscopiei Târgoviștei, 26 de ani de la intronizare
Publicat acum 1 ora si 39 minute
Accident rutier grav, cu 10 mașini. 27 de persoane implicate, Planul Roșu activat
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 24 Dec 2025
Accident îngrozitor în această seară: Un tânăr a murit, alți trei sunt răniți grav
Publicat pe 24 Dec 2025
Când intră pensiile pe card în ianuarie 2026. Vești proaste pentru milioane de vârstnici
Publicat pe 24 Dec 2025
Comisia Europeană condamnă ferm interzicerea lui Thierry Breton în SUA: Vom răspunde rapid și decisiv
Publicat pe 24 Dec 2025
Fostul comisar european Thierry Breton a fost interzis pe teritoriul SUA. Anunțul a fost făcut de Marco Rubio
Publicat pe 25 Dec 2025
Doliu în muzica populară românească: Ion Drăgan a murit în ziua de Crăciun, la câteva ore după ce a colindat
 
cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close