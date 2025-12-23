Procese mai rapide în România. Instanțele, scăpate de mii de dosare. Legea propusă de Robert Cazanciuc

Senatorul Robert Cazanciuc a propus o inițiativă ce vizează accelerarea procedurilor judiciare și degrevarea instanțelor de un volum considerabil de dosare, prin eliminarea unor etape considerate redundante din Codul de procedură civilă. Acesta a anunțat adoptarea legii printr-o postare pe rețelele sociale, unde a vorbit despre impactul direct asupra eficienței actului de justiție și asupra duratei proceselor civile din România. Legea a fost votată cu o largă majoritate în Camera Deputaților și urmează să fie trimisă la promulgare.

Robert Cazanciuc este activ implicat în viața parlamentară și în reformarea sistemului de justiție. Acesta este cunoscut și pentru alte proiecte legislative importante, câteva dintre ele fiind Legea Anastasia, inițiativele privind înăsprirea pedepselor pentru șoferii care conduc sub influența alcoolului sau a drogurilor și despăgubirea persoanelor care, deși nu au decedat, suferă traume sau se află în situații critice din cauza accidentelor auto.

"Durata unui număr semnificativ de procese va fi scurtată, iar instanțele vor fi degrevate de un volum uriaș de dosare"

"Durata unui număr semnificativ de procese va fi scurtată, iar instanțele vor fi degrevate de un volum uriaș de dosare, în urma adoptării, astăzi, în Camera Deputaților, a inițiativei mele de modificare a articolului 666 din Codului de procedură civilă. Votată cu largă majoritate (259 voturi pentru), legea merge la promulgare.

Este o veste bună care ar trebui să îi bucure pe toți cei care, astăzi, sunt preocupați de bunul mers al justiției, magistrați și politicieni deopotrivă, ca serviciu public vocațional aflat doar în slujba cetățeanului.

Propunerea mea legislativă elimină practic o procedură care crește durata proceselor si încarcă inutil activitatea judecătoriilor, în condițiile în care pe rolul instanțelor se aflau, anul acesta, 3,5 milioane de dosare, din care 1 milion erau la judecătorii, iar jumătate vizau procedura de încuviințare a executării silite.

Actualul mecanism de încuviințare a executării silite presupune că, după pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive, creditorul trebuie să solicite unui executor judecătoresc punerea în aplicare a hotărârii. Însă executorul este obligat, la rândul său, să ceară aprobarea unui alt judecător pentru începerea executării, deși hotărârea este deja învestită cu putere executorie. Exista, astfel, o verificare dublă, fără sens, care supraaglomerează instanțele și prelungește durata proceselor civile.

Propunerea legislativă elimină această redundanță, eliberând instanțele de un volum considerabil de muncă inutilă. Astfel, vom putea concentra resursele acolo unde este cu adevărat nevoie, oferind cetățenilor un sistem de justiție mai rapid, mai eficient și mai accesibil.

Mulțumesc tuturor colegilor senatori și deputați care au sprijinit acest proiect, domnului senator Daniel Fenechiu, coinitiator al proiectului, precum și domnului avocat prof.univ. Traian Briciu, președintele UNBR, pentru contribuția academică la redactarea proiectului.

În final, aș avea câteva sugestii pentru grupurile de lucru care se reunesc pentru a identifica solutiile necesare care sa contribuie la o justitie eficientă în care românii să aibă încredere:

1. Identificarea, selectarea si promovarea resurselor umane care au vocația de a fi magistrati, pregatirea profesionala care sa le asigure independenta, precum si dorinta de a imparti dreptatea pe baza de lege, probe si constiinta.

2. Accelerarea informatizării sistemului judiciar și dezvoltarea infrastructurii prin continuarea investițiilor, iar la acest capitol așteptăm ca Guvernul să deblocheze finanțarea pentru Cartierul Justiției, așa cum prevăd legile adoptate de Parlament.

3. Degrevarea instanțelor prin eliminarea balastului judiciar (acele cauze care nu ar trebui să ajungă pe rolul instanțelor sau a cauzelor repetitive) prin interventii normative sau folosindu-se mijloacele alternative de soluționare a litigiilor - medierea sau arbitrajul.

Pentru detalii despre ce ar mai fi de făcut, recomand lectura capitolului Justitie din programul de guvernare al actualei Coaliții", a conchis pe rețelele sociale Robert Cazanciuc.

CITEȘTE ȘI: Victimele indirecte din accidente rutiere sau acte de violență primesc despăgubiri. Proiect votat aproape unanim de deputați

Lege mai dură la volan! Robert Cazanciuc: Șoferii care ucid și părăsesc victimele să nu mai scape cu suspendare

