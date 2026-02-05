€ 5.0945
Stiri

DCNews Stiri Tensiuni în relațiile ruso-germane: Moscova expulzează un diplomat german
Data actualizării: 14:48 05 Feb 2026 | Data publicării: 14:46 05 Feb 2026

Tensiuni în relațiile ruso-germane: Moscova expulzează un diplomat german
Autor: Elena Aurel

putin-intalnire-zelenski_98320500 Vladimir Putin. Foto: Agerpres

Rusia expulzează un diplomat german după ce Berlinul a luat aceeași măsură împotriva unui diplomat rus acuzat de spionaj.

Ministerul de Externe rus a anunţat joi expulzarea unui diplomat german ca răspuns la o măsură similară a Berlinului, care anunţase pe 22 ianuarie expulzarea unui diplomat rus acuzat de spionaj, transmite AFP, citată de Agerpres. 

"O notă prin care un agent diplomatic al ambasadei Germaniei la Moscova este declarat persona non grata a fost remisă şefei misiunii diplomatice germane, ca răspuns simetric la decizia guvernului german", a indicat diplomaţia rusă într-un comunicat.

Potrivit Moscovei, Berlinul poartă "întreaga responsabilitate a noii escaladări în relaţiile bilaterale".

Propunerea de ridicare a interdicției pentru Rusia în competițiile sportive internaționale, respinsă

Berlinul a expulzat un diplomat rus acuzat de spionaj

La 22 ianuarie, Ministerul de Externe german anunţase convocarea ambasadorului rus Serghei Neceaev pentru a-i notifica expulzarea unui diplomat care "spionase în contul Rusiei".

Ambasada rusă a comunicat, în replică, diplomaţiei germane că "acţiunile inamicale ale Berlinului nu vor rămâne fără răspuns".

Joi, Ministerul de Externe de la Moscova a calificat din nou acuzaţiile de spionaj aduse diplomatului său ca "nefondate", considerându-le "fabricate într-un spirit de 'vânătoare de spioni de către guvernul german".

