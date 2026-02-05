Tensiuni în relațiile ruso-germane: Moscova expulzează un diplomat german

Ministerul de Externe rus a anunţat joi expulzarea unui diplomat german ca răspuns la o măsură similară a Berlinului, care anunţase pe 22 ianuarie expulzarea unui diplomat rus acuzat de spionaj, transmite AFP, citată de Agerpres.

"O notă prin care un agent diplomatic al ambasadei Germaniei la Moscova este declarat persona non grata a fost remisă şefei misiunii diplomatice germane, ca răspuns simetric la decizia guvernului german", a indicat diplomaţia rusă într-un comunicat.

Potrivit Moscovei, Berlinul poartă "întreaga responsabilitate a noii escaladări în relaţiile bilaterale".

Berlinul a expulzat un diplomat rus acuzat de spionaj

La 22 ianuarie, Ministerul de Externe german anunţase convocarea ambasadorului rus Serghei Neceaev pentru a-i notifica expulzarea unui diplomat care "spionase în contul Rusiei".

Ambasada rusă a comunicat, în replică, diplomaţiei germane că "acţiunile inamicale ale Berlinului nu vor rămâne fără răspuns".

Joi, Ministerul de Externe de la Moscova a calificat din nou acuzaţiile de spionaj aduse diplomatului său ca "nefondate", considerându-le "fabricate într-un spirit de 'vânătoare de spioni de către guvernul german".