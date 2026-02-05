Numărul căsătoriilor în Germania a atins un nou minim istoric

Din ce în ce mai puţine cupluri se căsătoresc în Germania, numărul căsătoriilor scăzând în 2024 până la cel mai jos nivel înregistrat de la începutul măsurătorilor acestui indicator social, în anii 1950, transmite joi DPA.

Aproape 350.000 de căsătorii înregistrate în 2024

Un total de 349.200 de căsătorii au fost înregistrate în 2024, conform Biroului Federal de Statistică din Germania.

Atât numărul, cât şi ponderea persoanelor căsătorite din Germania scad aproape continuu de ani de zile. La sfârşitul anului 2024, puţin sub jumătate din populaţia adultă a Germaniei era căsătorită, comparativ cu aproximativ 60% cu trei decenii mai devreme.

Cea mai mare pondere a persoanelor căsătorite era în rândul celor cu vârsta cuprinsă între 65 şi 69 de ani, aproximativ două treimi fiind căsătorite sau trăind într-un parteneriat înregistrat.

Citește și: De ce se închid emoțional bărbații în relație chiar atunci când țin cel mai mult la parteneră

În plus, în Germania se remarcă şi o tendinţă a celor care se căsătoresc de a o face mai târziu în viaţă. Vârsta medie la prima căsătorie a crescut cu aproximativ şase ani în ultimele trei decenii. În 2024, femeile aveau în medie 32,9 ani când se căsătoreau pentru prima dată, în timp ce bărbaţii aveau 35,3 ani.

Majoritatea cuplurilor se căsătoresc pentru prima dată

Aproximativ 79% dintre cupluri s-au căsătorit pentru prima dată în 2024. Aproximativ 97% din căsătorii au fost între cupluri de sex opus, în timp ce puţin sub 3% au implicat cupluri de acelaşi sex.

Măsurate pe cap de locuitor, ratele de căsătorie din Germania rămân uşor mai ridicate decât media Uniunii Europene.

În 2023, cel mai recent an pentru care sunt disponibile date comparabile, Germania a înregistrat 4,3 căsătorii la 1.000 de locuitori, comparativ cu o medie UE de 4, potrivit Eurostat.

Cele mai mari rate de căsătorie din UE au fost înregistrate în România (5,8), Letonia (5,6) şi Ungaria (5,2), în timp ce cele mai mici au fost observate în Bulgaria (3,4), Italia (3,1) şi Slovenia (3), mai consemnează DPA.