Meteorit de peste 2,5 tone, descoperit într-un container din Sankt Petersburg. Unde trebuia să fie transportat

Un fragment enorm de meteorit a fost descoperit în portul oraşului Sankt Petersburg într-un container care urma să plece în Regatul Unit, au anunţat joi autorităţile vamale ruse, precizând că obiectul a fost prezentat iniţial ca "o sculptură" pentru grădină, într-o tentativă de export clandestin, informează AFP și Agerpres.

"Această marfă de importanţă strategică a fost descoperită în timpul scanării unui container maritim în portul din Sankt Petersburg", au transmis vameşii ruşi într-un comunicat pe Telegram, fără să ofere detalii suplimentare despre modul în care meteoritul a ajuns în Rusia.

"În timpul tentativei de export, marfa a fost declarată ca fiind o sculptură destinată amenajării peisagistice", au continuat ei, adăugând că obiectul cântăreşte mai mult de 2,5 tone.

A fost deschisă o anchetă, au precizat autorităţile ruse, care au difuzat şi o înregistrare video ce arată un impunător obiect negru, cu o formă alungită, depozitat într-o ladă în timp ce vameşii deschideau capacul acesteia.

Potrivit vameşilor ruşi, este vorba despre un fragment din meteoritul Aletai, unul dintre cei mai mari meteoriţi cu miezul din fier cunoscuţi până în zilele noastre, descoperit în 1898 în localitatea Xinjiang din China şi care s-a format în spaţiu în urmă cu 4,5 miliarde de ani.

Valoarea fragmentului confiscat este de aproximativ 323 milioane de ruble (circa 3,6 milioane de euro), au estimat vameşii din Federaţia Rusă.