Cine este Stelian Paven, polițistul de la Rutieră, prins în flagrant când lua șpagă. Zis ”Păcănel”, anul trecut era erou

Agentul de la Poliția Rutieră Arad Stelian Paven a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. În urmă cu o zi, el a fost prins în flagrant, după ce a fost blocat în trafic de anchetatorii care l-au urmărit în timp ce lua o mită de 1500 de lei. Ofițerii Direcţiei Generale Anticorupţie (DGA) îl acuză că a primit banii, cu titlu de mită, după ce a oprit un șofer, pasibil de amendă și suspendarea permisului de conducere pentru 90 de zile. 1500 de lei i-ar fi închis ochii polițistului de la Rutieră. Pe lângă flagrant, au fost puse în executare patru mandate de percheziție domiciliară.

Polițistul este suspectat că și-a însușit, mascat, amenzi

Poliţistul este suspectat şi că în trecut şi-ar fi însuşit bani din ”amenzi” aplicate şoferilor. Se pare că cel puțin doi șoferi au acuzat că au fost opriți în trafic de către agentul Paven, aflat singur în mașină, poziționat strategic în apropierea unor bancomate.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad a transmis un comunicat în care precizează că agentul ar mai fi primit 1.000 de lei mită în 31 decembrie 2025 şi alţi 1.000 de lei în 10 ianuarie, de la şoferi diferiţi.

În presa locală, între Păcănel și erou

În urmă cu un an, Stelian Paven era polițistul erou, care, în timpul liber, a salvat un bărbat de la înec. În presa locală, el este numit ”Păcănel”. În urmă cu aproximativ doi ani, deci înainte de a fi ”erou”, jurnaliștii locali scriau că Stelian Paven ar lua șpăgi pe bandă rulantă pentru a băga banii la... păcănele.

Sunt două aspecte aici. Polițistul de la Rutieră se pare că oprea șoferi pe care îi amenința cu amenzi, apoi încasând șpagă ca să dea doar avertisment.

Pe lângă acest aspect, presa locală mai scrie că Stelian Paven era dependent de jocuri de noroc. În acest scop, ar fi împrumutat 5.000 de euro, bani pe care nu numai că ar fi refuzat să-i returneze, dar, ca să-l convingă pe creditor să renunțe la sumă, l-ar fi terorizat cu amenzi, punând inclusiv colegii de la Circulație să-i hărțuiască rudele și prietenii.