Stiri

Alertă solară: 4 explozii violente pe Soare ar putea declanșa o furtună geomagnetică pe Pământ
Data publicării: 23:03 02 Feb 2026

Alertă solară: 4 explozii violente pe Soare ar putea declanșa o furtună geomagnetică pe Pământ
Autor: Tiberiu Vasile

Alertă solară: 4 explozii violente pe Soare ar putea declanșa o furtună geomagnetică pe Pământ Soare. Sursa Foto: pexels-pixabay

Soarele a produs patru explozii violente, inclusiv erupția X8.3, cea mai puternică, care ar putea provoca o furtună geomagnetică pe Pământ.

În ultimele ore, Soarele a produs patru erupții de tip X și cel puțin 18 de tip M, inclusiv o explozie X8.3, cea mai puternică de până acum în 2026, scrie Space.com. Această intensitate nu este întâmplătoare: regiunea de pete solare AR4366 s-a dovedit extrem de activă, crescând rapid și devenind o adevărată „fabrică de erupții solare”, după cum notează Spaceweather.com.

Erupțiile solare sunt clasificate în clasele A, B, C, M și X, fiecare categorie fiind de zece ori mai puternică decât cea precedentă. Cele din clasa X sunt cele mai violente și pot afecta semnificativ atmosfera Pământului.

Activitatea intensă a început pe 1 februarie, seara, și a continuat pe 2 februarie, cu explozii multiple de tip M și X într-un interval foarte scurt. Specialiștii avertizează că regiunea AR4366 nu și-a epuizat potențialul, iar alte erupții ar putea urma, mai ales că zona se rotește spre o poziție orientată direct către Pământ.

Cea mai mare erupție, de tip X8.3, a atins vârful la 18:57 EST pe 1 februarie (23:57 GMT). Aceasta a eliberat un val masiv de radiații ultraviolete și raze X, ionizând straturile superioare ale atmosferei. Efectele s-au resimțit imediat în Pacificul de Sud: întreruperi ale comunicațiilor radio pe unde scurte, de nivel R3, au fost raportate în estul Australiei și în Noua Zeelandă, conform NOAA (Centrul de Predicție a Vremii Spațiale).

Prea devreme pentru concluzii certe

O atenție deosebită se acordă acum posibilelor ejecții de masă coronală (CME), nori uriași de particule solare care, dacă lovesc Pământul, pot provoca furtuni geomagnetice. Primele analize indică faptul că CME-ul asociat erupției X8.3 ar urma să treacă preponderent la nord și est de planetă, cu un impact marginal posibil în jurul datei de 5 februarie. Dacă acest scenariu se confirmă, activitatea geomagnetică ar putea crește temporar, sporind șansele apariției aurorelor la latitudini înalte.

Specialiștii avertizează însă că este prea devreme pentru concluzii certe, deoarece efectele depind de viteza, direcția și orientarea magnetică a norului de particule. În plus, AR4366 rămâne extrem de activă și există posibilitatea ca noi explozii să trimită CME-uri mai direct spre Pământ, generând furtuni geomagnetice și alte fenomene în zilele următoare.

Erupțiile solare sunt fenomene naturale violente, care eliberează cantități uriașe de radiație electromagnetică. Exploziile din clasa X, precum cea de X8.3, reprezintă topul intensității și pot avea efecte vizibile și tehnice asupra planetei noastre, de la perturbarea comunicațiilor radio până la spectaculoase aurore polare, conform Space.com.

CITEȘTE ȘI: NASA descoperă o nouă planetă „remarcabil de asemănătoare cu Pământul" în sistemul solar
 

