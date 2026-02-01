€ 5.0961
DCNews Stiri Crin Antonescu îi atrage atenția lui Ilie Bolojan că nu e contabilul de la Palatul Victoria: Asta e drama PNL
Data actualizării: 23:06 01 Feb 2026 | Data publicării: 23:04 01 Feb 2026

Crin Antonescu îi atrage atenția lui Ilie Bolojan că nu e contabilul de la Palatul Victoria: Asta e drama PNL
Autor: Roxana Neagu

confruntare_88309800 foto pixabay

Crin Antonescu a analizat situația din PNL și de la guvernarea condusă de Ilie Bolojan.

Liberalul Crin Antonescu l-a criticat dur pe Ilie Bolojan, duminică seară. 

”Reformă înseamnă schimbări fundamentale în mecanisme, instituții, mod de funcționare, în structură politică, într-o guvernare, într-o societate. Dl. Bolojan nu vorbește decât despre niște măsuri de natură fiscală, destinate să reducă deficitul bugetar. Asta nu-i reformă! Chiar dacă s-ar face cu succes, asta nu înseamnă reformă. Dacă dai afară patru-cinci funcționari de la Senat, nu înseamnă că ai reformat instituția Senatului, că ai introdus niște proceduri, niște mecanisme. Dacă reduci cheltuielile statului, depinde cum o faci.

Crin Antonescu

”O crasă lipsă de umanitate”, acuză Crin Antonescu

Când, fără discernământ, deși ți se atrage atenția că nu are niciun rost să le iei din amărâții de bani sau din concediul medical, bolnavilor de cancer sau de alte boli foarte grave, asta nu e reformă, e o crasă lipsă de umanitate. Politica, în opinia mea, nu înseamnă doar contabilitate sau doar socoteală pe hârtie, înseamnă și o capacitate de înțelege nevoile oamenilor. Mai adaugi că e un prim-ministru care nu și-a asumat nimic din politica externă a României, că e un om care a vorbit ultimul despre acordul Mercosur, de exemplu” a spus Crin Antonescu, la Realitatea Plus, acuzând că Ilie Bolojan se ocupă doar cu tăierile, ceea ce este treaba maximum ”a unui contabil sau a unui administrator”. 

PNL, ”anexa jalnică” a USR

De asemenea, Crin Antonescu este de părere că ”PNL s-a transformat într-o anexă jalnică a USR, pentru că liderul său este, în același timp, după părerea mea, și liderul USR-ului. Asta e drama PNL-ului, dar și a României, care nu are o expresie conformă cu ceea ce s-a votat”. 

crin antonescu
pnl
guvern bolojan
ilie bolojan
