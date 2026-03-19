Fiul prinţesei moştenitoare a Norvegiei, acuzat că a violat patru femei. Avocații cer o pedeapsă minimă

Avocații lui Marius Borg Hoiby au pledat pentru o pedeapsă de un an şi jumătate de închisoare pentru acuzaţii mai puţin grave, precum și achitarea în cazul acuzațiilor de viol, transmite AFP.

Fiul prinţesei moştenitoare a Norvegiei, acuzat că a violat 4 femei între 2018 și 2024

Marius Borg Hoiby, născut dintr-o relaţie anterioară căsătoriei mamei sale Mette-Marit cu prinţul moştenitor Haakon, Hoiby trebuie să răspundă la 40 de acuzaţii, inclusiv violul a patru femei între anii 2018 şi 2024 şi violenţa împotriva fostelor partenere.

Miercuri, procuratura a cerut o pedeapsă de şapte ani şi şapte luni de închisoare pentru tânărul de 29 de ani, care nu este oficial membru al casei regale norvegiene.

În argumentele finale de joi, în ultima zi a unui proces de şapte săptămâni foarte mediatizat, avocatul Petar Sekulic a spus că clientul său ar fi putut acţiona într-o manieră "antipatică", dar că acţiunile sale nu au fost neapărat condamnabile.

Când ar fi fost comise presupusele violuri

Presupusele violuri au fost toate comise după seri festive, în timpul cărora Hoiby consumase alcool şi droguri, şi presupusele victime aveau un istoric de relaţii sexuale consensuale cu acuzatul.

Întrebarea centrală pentru judecători va fi dacă anumite acte sexuale au avut loc în timp ce femeile dormeau şi, prin urmare, nu se aflau în stare să se opună.

Fiul prinţesei moştenitoare a Norvegiei, acuzat că și-a pozat / filmat presupusele victime

Revenind la aceste episoade pe care clientul său este acuzat şi că le-ar fi filmat ori pozat, avocatul Sekulic a pus sub semnul întrebării credibilitatea presupuselor victime. El a insistat asupra elementelor ce l-ar fi putut împinge pe Hoiby să creadă că a avut acordul lor tacit ori să nu înţeleagă că dormeau.

În ceea ce priveşte acuzaţiile de violenţă, apărarea a respins acuzaţiile potrivit cărora o fostă parteneră ar fi fost supusă permanent unui "regim al fricii". Avocatul a descris relaţii turbulente, marcate de gelozie şi certuri virulente, însă cu responsabilităţi comune.

Pentru ce a pledat vinovat Hoiby

Hoiby a pledat vinovat pentru acuzaţii considerate mai minore, inclusiv transportul a 3,5 kg de marijuana, vătămare corporală şi ameninţări. Apărarea a susţinut pentru aceste fapte o pedeapsă de un an şi jumătate de închisoare. De altfel, dacă judecătorii l-ar găsi pe Hoiby vinovat din toate punctele de vedere, pedeapsa nu ar trebui să depăşească "cinci-şase ani" de închisoare, au susţinut avocaţii.

Imaginea monarhiei norvegiene, afectată

Scandalul în care este implicat Hoiby a contribuit la deteriorarea imaginii monarhiei. Totul a început pe data de 4 august 2024, când Hoiby a fost arestat sub suspiciunea că şi-a atacat partenera în noaptea precedentă.

După ce au confiscat telefoane şi computere, poliţiştii au găsit filme şi clipuri ce documentau posibile infracţiuni şi infracţiuni pentru care a fost ulterior acuzat.

Verdictul este aşteptat peste câteva săptămâni sau chiar luni, mai menţionează AFP, conform Agerpres.