Data publicării:

Unul dintre fiii prinţesei moştenitoare a Norvegiei, inculpat pentru patru violuri

Autor: Doinița Manic | Categorie: Stiri
Sursa foto: Pixabay
Sursa foto: Pixabay

Unul dintre fiii prinţesei moştenitoare a Norvegiei a fost inculpat pentru patru violuri.

Fiul cel mare al prinţesei moştenitoare a Norvegiei - Mette-Marit, Marius Borg Hoiby, a fost inculpat pentru 32 de infracţiuni, dintre care patru violuri, a anunţat luni procurorul general al Norvegiei, informează AFP. Acesta riscă zece ani de închisoare, precizează Agerpres.

Pe lângă cele patru acuzaţii de viol, Hoiby este inculpat pentru abuz în relaţiile apropiate, acte de violenţă, încălcarea libertăţii şi pentru filmarea şi înregistrarea de materiale video fără consimţământ, a explicat procurorul general Sturla Henriksbo, în cadrul unei conferinţe de presă.

"Pedeapsa maximă pentru infracţiunile menţionate în rechizitoriu este de până la zece ani de închisoare", a declarat acesta.

"Sunt fapte foarte grave, care pot lăsa urme de durată şi distruge vieţi", a subliniat procurorul.

Arestarea sa a declanşat o serie de alte dezvăluiri şi plângeri



Născut dintr-o relaţie anterioară căsătoriei mamei sale cu prinţul moştenitor Haakon, Marius Borg Hoiby fusese arestat la 4 august 2024, fiind suspectat că şi-ar fi agresat partenera.

Arestarea a declanşat o serie de alte dezvăluiri şi plângeri din partea mai multor victime.

"Faptul că Marius Borg Hoiby face parte din familia regală nu trebuie, desigur, să ducă la un tratament mai blând sau mai aspru decât în cazul în care fapte similare ar fi fost comise de alte persoane", a insistat procurorul.

Cele patru violuri pentru care Hoiby este inculpat au avut loc în 2018, 2023 şi 2024, ultimul după începerea anchetei poliţiei.

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

