DCNews Stiri Întrebări cheie pentru ministrul Mediului Diana Buzoianu / Interviu live la DC News
Data actualizării: 19:45 11 Mar 2026 | Data publicării: 19:28 11 Mar 2026

EXCLUSIV Întrebări cheie pentru ministrul Mediului Diana Buzoianu / Interviu live la DC News
Autor: Elena Aurel

diana-anda-buzoianu_24488600 Diana-Anda Buzoianu/ DCNews

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, vine la DC News și DC News TV.

Joi, 12 martie 2026, Diana Buzoianu, ministrul Mediului, este invitata jurnalistului Răzvan Dumitrescu în cadrul emisiunii „Ce se întâmplă”, de la DC News și DC News TV. 

Un mandat de ministru și șapte mari scandaluri! Crize, înfruntări politice, moțiuni simple, acuzații grave! Câte sunt reale și câte inventate?

Diferența dintre ce ni se spune și realitate, joi în direct la „Ce se întâmplă?”, pe DC News și DC News TV, doar de această dată de la ora 15:00!

Zece întrebări cheie pentru ministrul Mediului Diana Buzoianu.

Aflăm toate acestea joi, la ora 15:00, pe DC News și DC News TV, într-un interviu exclusiv cu Răzvan Dumitrescu!

Rămâneți alături de noi!

diana buzoianu
razvan dumitrescu
ce se intampla
ministerul mediului
