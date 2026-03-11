Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 12. Iranul lovește obiective americane, Macron lansează un avertisment dur

Update 19: SUA şi Iranul se ameninţă reciproc cu atacuri asupra porturilor din zona Strâmtorii Ormuz

Comandamentul militar al SUA pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM) a avertizat miercuri civilii iranieni să se îndepărteze de porturile din Strâmtoarea Ormuz care, potrivit Washingtonului, sunt folosite de Iran pentru a ataca nave civile şi în consecinţă ar urma să fie lovite de SUA, situaţie în care Iranul a ameninţat că va ataca la rândul său porturi în regiune, relatează AFP.

"Regimul iranian foloseşte porturi civile de-a lungul Strâmtorii Ormuz pentru a desfăşura operaţiuni militare care ameninţă transportul maritim internaţional", a transmis CENTCOM într-un comunicat, adăugând că "aceste acţiuni periculoase ameninţă viaţa unor oameni nevinovaţi".

Prin urmare, "CENTCOM îndeamnă civilii din Iran să evite imediat toate instalaţiile portuare unde operează forţele navale iraniene", în arată în acelaşi comunicat, ce sugerează că armata americană ar putea ataca aceste instalaţii.

În replică, armata iraniană a ameninţat că ar putea ataca la rândul ei porturi ale aliaţilor SUA în Golful Persic. "Dacă porturile şi docurile noastre sunt ameninţate, toate porturile şi docurile din regiune vor deveni ţinte legitime" pentru Iran, a indicat un purtător de cuvânt al forţelor armate iraniene, citat de presa locală.

Strâmtoarea Ormuz, o arteră navigabilă esenţială pentru comerţul energetic mondial, este de facto blocată ca urmare a războiului declanşat de SUA şi Israel împotriva Iranului, care afirmă că nu a închis strâmtoarea, dar că va ataca acolo orice navă ce are legături cu SUA, cu Israelul şi cu aliaţii acestora.

Patru nave au fost lovite miercuri de proiectile în zona Strâmtorii Ormuz, iar Iranul a revendicat între timp două dintre aceste atacuri, ce au vizat o navă port-container şi o navă vrachier.

Update 18: Donald Trump nu este îngrijorat de eventuale atacuri iraniene pe teritoriul SUA

Preşedintele american Donald Trump a tratat cu prudenţă informaţiile despre posibile atacuri iraniene pe teritoriul SUA, declarând că nu este îngrijorat în legătură cu o astfel de posibilitate, după ce Biroul Federal de Investigaţii al SUA (FBI) a avertizat că drone iraniene ar putea lovi Coasta de Vest a ţării, a relatat miercuri canalul ABC News, preluat de Reuters.

SUA şi Israelul au declanşat o ofensivă aeriană asupra Iranului în urmă cu aproape două săptămâni, aruncând regiunea Golfului în război. Teheranul a ripostat la atacurile americano-israeliene, care au ucis o serie de înalţi oficiali iranieni, între care şi pe ghidul suprem al Republicii islamice, ayatollahul Ali Khamenei.

Întrebat miercuri dacă este îngrijorat că Iranul şi-ar putea intensifica represaliile pentru a include atacuri pe teritoriul american, Donald Trump a răspuns reporterilor: "Nu, nu sunt".

ABC News relatase anterior că FBI a avertizat departamentele de poliţie din California că Iranul ar putea riposta la atacurile SUA lansând drone asupra Coastei de Vest.

" Recent, am obţinut informaţii conform cărora, la începutul lunii februarie 2026, Iranul intenţiona să iniţieze un atac surpriză folosind aparate fără pilot de pe o navă neidentificată din largul coastelor SUA, în special împotriva unor ţinte nespecificate din California, în cazul în care Statele Unite ar fi lansat atacuri împotriva Iranului", a transmis FBI într-o alertă distribuită la sfârşitul lunii februarie, potrivit ABC News.

"Nu avem informaţii suplimentare cu privire la momentul, metoda, ţinta sau autorii acestui presupus atac", indică FBI.

Purtătorii de cuvânt ai FBI, Departamentului de Poliţie din Los Angeles, guvernatorului Californiei şi primarului din Los Angeles nu au răspuns deocamdată la solicitările de comentarii din partea Reuters.

Reuters a relatat la începutul acestei luni că Iranul şi entităţile sale proxy ar putea viza SUA cu atacuri ca ripostă la loviturile americane.

O evaluare a ameninţărilor realizată de Biroul de Informaţii şi Analiză al Departamentului pentru Securitatea Internă a SUA (DHS) arată că Iranul şi aliaţii săi reprezintă "probabil" o ameninţare de atacuri ţintite asupra Statelor Unite, deşi un atac fizic la scară largă este puţin probabil.

Update 17: Cel puţin 25 de atacuri asupra unor situri americane

Cel puţin 25 de atacuri iraniene au vizat situri americane sau cu personal militar american în Orientul Mijlociu de la începutul conflictului (în 28 februarie), potrivit unei analize a loviturilor efectuate de AFP.

Printre aceste atacuri înregistrate între 28 februarie şi 11 martie, la ora 15:00 GMT, patru lovituri au fost îndreptate împotriva ambasadelor sau consulatelor americane din Arabia Saudită, Kuweit şi Irak.

Celelalte 21 de atacuri cu rachete sau drone iraniene au vizat 13 situri militare diferite în care se afla personal american.

Este vorba în primul rând de baza aeriană Prince Sultan din Arabia Saudită şi de aeroportul irakian din Erbil, care adăposteşte o bază americană, acestea fiind atacate de cel puţin patru ori, iar bazele Al-Udeid din Qatar şi Al Dhafra din Emiratele Arabe Unite au fost vizate de cel puţin două ori fiecare.

Acest bilanţ nu cuprinde cele şapte atacuri observate sau revendicate de Iran împotriva radarelor şi/sau sistemelor de apărare antirachetă THAAD ale SUA, operate fie de Statele Unite, fie de ţările din Golf, sisteme situate în general în apropierea bazelor vizate de Iran.

AFP a reuşit să verifice şi să confirme pagubele după 12 atacuri care au vizat situri militare legate de SUA, analizând imagini din satelit, cea mai recentă datând din 5 martie, înainte ca furnizorii americani de imagini de înaltă rezoluţie să impună restricţii clienţilor lor pentru a-şi proteja aliaţii.

În paralel, tot potrivit aceleiaşi baze de date a AFP, aproape 30 de atacuri au vizat infrastructurile energetice în Orientul Mijlociu între începutul conflictului şi 11 martie, dintre care mai mult de jumătate au fost întreprinse de forţele Teheranului.

AFP a contabilizat circa 16 atacuri iraniene în şapte ţări diferite din Golf, care au ţintit zăcăminte sau complexe petroliere şi de gaze.

Printre siturile vizate figurează zona industrială din Emiratele Arabe Unite, unde se află rafinăria Ruwais, una dintre cele mai mari din lume, care a fost închisă marţi din raţiuni de securitate.

Update 16: Un centru diplomatic american a fost lovit în Irak

O dronă a lovit marţi o importantă facilitate diplomatică americană în Irak pe fondul războiului aerian dintre SUA şi Israel împotriva Iranului, dar nu au existat răniţi şi toţi angajaţii au fost găsiţi, potrivit unui oficial american şi unei alerte interne a Departamentului de Stat, consultată de Reuters.

Drona a lovit Centrul de sprijin diplomatic din Bagdad, situat lângă aeroportul din capitala irakiană, impactul producându-se în apropierea unui turn de pază, potrivit alertei interne a Departamentului de Stat. O altă alertă a indicat că toate persoanele din clădire au fost găsite.

Departamentul de Stat a confirmat că centrul a fost vizat, arătând spre "miliţiile teroriste susţinute de Iran", dar nu a oferit alte detalii despre incident. SUA şi guvernul irakian sunt în contact strâns cu privire la măsurile de protejare a personalului şi instalaţiilor americane, a adăugat acesta într-un comunicat publicat miercuri.

Publicaţia Washington Post a relatat prima despre acest incident, indicând că un total de şase drone au fost lansate către complexul din Bagdad şi că cinci au fost doborâte. De asemenea, a afirmat că atacul a fost probabil efectuat de "Rezistenţa Islamică din Irak", un grup de facţiuni armate susţinute de Iran.

Irakul a condamnat atacurile din apropierea bazelor irakiene, dar nu a menţionat instalaţia americană avariată, potrivit Washington Post.

Update 15: Capacităţile militare ale Iranului "nu au fost reduse la zero", avertizează Macron

Capacităţile militare ale Iranului "nu au fost reduse la zero" de atacurile americane şi israeliene, a avertizat miercuri preşedintele francez Emmanuel Macron, subliniind că omologul său american Donald Trump trebuie "să clarifice atât obiectivele sale finale, cât şi ritmul pe care doreşte să îl stabilească pentru operaţiunile" militare, relatează AFP.

"Capacităţile balistice militare ale Iranului au suferit deja daune considerabile, dar acesta (Teheranul) continuă să atace mai multe ţări din regiune şi, prin urmare, capacităţile sale nu au fost reduse la zero", a afirmat şeful statului francez după o reuniune a liderilor G7.

Macron a afirmat totodată că nu a primit "nicio confirmare, nici de la serviciile (de informaţii) partenere, nici de la propriile noastre servicii de informaţii" cu privire la utilizarea de către Iran a unor mine navale în Strâmtoarea Ormuz, adăugând că aceasta "ar fi o alegere gravă" pentru Teheran.

Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că Iranul se va confrunta cu "consecinţe militare fără precedent" în cazul în care va amplasa mine în Strâmtoarea Ormuz, aflată de facto sub control iranian. La scurt timp după aceea, armata americană a anunţat că a distrus 16 nave iraniene care instalau mine "în apropierea strâmtorii".

Update 14: Guvernul german anunţă evacuarea personalului său din nordul Irakului

Guvernul german a anunţat miercuri că îşi evacuează personalul din Erbil, nordul Irakului, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, după ce şi-a rechemat deja personalul din Bagdad, capitala Irakului, şi de la Teheran, relatează AFP.

"Având în vedere evaluarea riscurilor la faţa locului, ministrul german de externe Wadephul a decis să ia măsuri suplimentare pentru a proteja personalul nostru din Irak", a declarat Ministerul de Externe.

"Personalul consulatului general din Erbil a fost astfel transferat temporar din Irak", a indicat aceeaşi sursă.

Un purtător de cuvânt al ministerului a confirmat că membrii personalului celei de-a doua misiuni diplomatice din Irak, de la Bagdad, precum şi cei din Teheran, Iran, au fost deja evacuaţi.

Războiul, declanşat de atacurile Israelului şi SUA asupra Iranului pe 28 februarie, s-a extins în întreaga regiune odată cu represaliile Iranului.

Erbil, capitala regiunii autonome Kurdistan, a suferit în ultimele zile atacuri atribuite facţiunilor pro-iraniene.

În această săptămână, mai multe drone au fost doborâte la Erbil de apărarea aeriană a coaliţiei internaţionale anti-jihadiste conduse de Washington. Una dintre ele s-a prăbuşit în apropierea consulatului Emiratelor Arabe Unite.

Update 13: Gardienii Revoluţiei din Iran ameninţă SUA şi Israelul cu un "război de uzură"

Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice din Iran (IRGC) a ameninţat miercuri SUA şi Israelul cu un "război de uzură", în a 12-a zi a conflictului declanşat în Orientul Mijlociu după atacurile israeliano-americane asupra Iranului, potrivit AFP.

"Ei (inamicii) trebuie să ia în considerare posibilitatea să fie angajaţi într-un război de uzură pe termen lung, care va distruge întreaga economie americană, precum şi cea mondială, şi va duce la erodarea tuturor capacităţilor lor militare până la distrugerea totală", a declarat Ali Fadavi, consilierul comandantului suprem al IRGC, la televiziunea de stat.

În acest context, publicaţia The New York Times relatează miercuri, citând înalţi oficiali din domeniul apărării SUA, că forţele iraniene şi-au adaptat tacticile în cadrul războiului cu Israelul şi SUA şi vizează din ce în ce mai mult ceea ce consideră a fi punctele slabe ale apărării americane în regiune.

Oficiali americani şi analişti militari afirmă că Iranul şi-a ajustat abordarea pe câmpul de luptă în primele 11 zile ale conflictului, direcţionându-şi atacurile asupra sistemelor americane de apărare antiaeriană şi alte mijloace utilizate pentru protejarea forţelor şi instalaţiilor americane în Orientul Mijlociu, conform ziarului citat.

Update 12: ONU cere de urgenţă "scutiri umanitare" pentru a transporta ajutorul prin Strâmtoarea Ormuz

Şeful operaţiunilor umanitare ale ONU a avertizat miercuri că războiul din Orientul Mijlociu perturbă rutele de livrare a ajutorului umanitar, în special prin Strâmtoarea Ormuz, şi a îndemnat toate părţile să garanteze "scutiri" pentru trecerea acestuia, relatează AFP.

Războiul din Orientul Mijlociu a blocat de facto Strâmtoarea Hormuz, o rută comercială vitală, în timp ce întreruperile aprovizionării cu combustibil provoacă o creştere vertiginoasă a tarifelor de transport.

Şeful operaţiunilor umanitare ale ONU, Tom Fletcher, a avertizat că escaladarea conflictului şi impactul său asupra strâmtorii au un "efect direct" asupra ajutorului umanitar al Naţiunilor Unite, "în special în zonele cele mai afectate din Africa Subsahariană".

"Mă tem că o escaladare suplimentară ar putea perturba alte rute de aprovizionare", a declarat el presei la Geneva, subliniind, de asemenea, că războiul "creşte preţurile şi aruncă mai mulţi oameni în sărăcie".

"Prin urmare, facem apel la toate părţile să acţioneze pentru securizarea acestor rute, inclusiv Strâmtoarea Ormuz, pentru traficul nostru umanitar", a adăugat el. "Cerem tuturor părţilor să garanteze scutiri umanitare pentru ajutorul nostru, astfel încât să putem ajunge la oricine, oriunde, în funcţie de cele mai urgente nevoi, şi nu din motive politice", a mai transmis el.

Fletcher a condamnat evenimentele care au avut loc începând cu 28 februarie, când Statele Unite şi Israelul au lansat o serie de atacuri împotriva Iranului, omorându-l pe liderul suprem Ali Khamenei şi aruncând Orientul Mijlociu într-o escaladare a conflictului. Iranul a ripostat, vizând interesele Israelului şi ale SUA din întreaga regiune.

"Ne confruntăm în prezent cu o perioadă de pericol grav în tot Orientul Mijlociu", a subliniat el, cerând părţilor să acţioneze cu raţiune.

"Ultimele două săptămâni confirmă că trăim într-o eră a brutalităţii, impunităţii şi indiferenţei", a adăugat el, avertizând că actualul "cadru legal menit să limiteze cele mai grave excese ale războiului este pe cale să se fisureze."

"Ingeniozitatea umană este folosită pentru a găsi modalităţi din ce în ce mai sinistre de a ucide la scară largă, în timp ce civilii suferă o violenţă din ce în ce mai abjectă", a insistat el.

Update 11: Uniunea Europeană a adoptat noi sancţiuni împotriva a 19 oficiali şi entităţi din Iran

Uniunea Europeană a adoptat noi sancţiuni împotriva a 19 oficiali şi entităţi din Iran, care, potrivit unui mesaj publicat miercuri pe X de şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, se fac vinovaţi de încălcări "grave" ale drepturilor omului, informează AFP.

Mesajul pe care această decizie o transmite este acela că "viitorul Iranului nu poate fi construit pe represiune", conform sursei citate.

Aceste noi sancţiuni nu îl vizează însă pe noul ghid suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, numit în această funcţie după moartea tatălui său, Ali Khamenei, ucis pe 28 februarie în prima zi a loviturilor americano-israeliene, au precizat surse diplomatice.

Ele nu au o legătură directă cu actualul război din Orientul Mijlociu, ci cu situaţia de reprimare a populaţiei iraniene, au adăugat aceste surse diplomatice.

Înaintea acestui anunţ, aproximativ 247 de persoane şi 50 de entităţi din Iran erau deja sancţionate de UE din cauza încălcării drepturilor omului.

Aceste sancţiuni prevăd, printre altele, îngheţarea activelor din UE şi interzicerea accesului pe teritoriul Uniunii.

Update 10: Israelul anunţă ofensivă nelimitată în Iran: Vom lovi ţinte strategice zi de zi

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a declarat miercuri că ofensiva militară lansată în comun de Statele Unite şi Israel împotriva Iranului va continua "fără limită de timp" până când toate obiectivele vor fi atinse, subliniind că aceasta a provocat pierderi grele forţelor iraniene, relatează AFP, dpa şi EFE.

"Această operaţiune va continua fără limită de timp, atât timp cât este necesar, până când ne vom atinge toate obiectivele şi vom decide rezultatul campaniei", a declarat ministrul în timpul unei întâlniri cu oficiali militari israelieni.

Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis într-un atac israelian la Teheran în prima zi a războiului.

"Conducerea iraniană care a supravieţuit fuge precum şoarecii în tuneluri, la fel ca şi conducerea Hamas în Gaza", a adăugat Katz, citat de biroul său.

El a declarat că loviturile israeliano-americane vor continua să vizeze "ţintele strategice ale acestui regim de la Teheran şi din întreg Iranul, zi de zi, ţintă după ţintă".

"Morgile spitalelor sunt pline şi vorbim aici despre forţe teroriste - nu despre civili - şi acest lucru trebuie cu siguranţă să continue", a mai spus ministrul.

"Vom continua, de asemenea, să facem acest lucru pentru a-i permite poporului iranian să se ridice, să ia măsuri şi să răstoarne acest regim. În cele din urmă, depinde de ei", a afirmat el.

UPDATE 9: SUA a lovit o fabrică de rachete din Iran

SUA au atacat aseară o „mare instalație de producție de rachete balistice” în Iran, a declarat comandantul Comandamentului Central al SUA.

„Le demontăm metodic prin lovirea rachetelor și dronelor iraniene, în timp ce atacăm și baza lor industrială de apărare. Chiar aseară, forța noastră de bombardamente a lovit, ca exemplu, o mare instalație de producție de rachete balistice”, a declarat Brad Cooper într-un videoclip postat miercuri pe X, oferind o actualizare despre Operațiunea Epic Fury.

„Așadar, nu este vorba doar despre ce ne vizează astăzi. Este vorba și despre eliminarea amenințării în viitor”, a adăugat Cooper.

De la începutul războiului cu Iranul, a spus el, SUA au lovit peste 5.500 de ținte în interiorul țării, inclusiv peste 60 de nave.

„Chiar ieri, am avut valuri de atac aproape în fiecare oră din diferite locații și direcții care intrau în Iran. De asemenea, am distrus ultima dintre cele patru nave de război din clasa Soleimani. Aceasta înseamnă o întreagă clasă de nave iraniene care sunt acum scoase din luptă”, a mai spus Cooper.

De asemenea, el a detaliat unele dintre eforturile SUA de a opri capacitatea Iranului de a „proiecta puterea și de a hărțui navele din Strâmtoarea Hormuz din aer”.

„Din aer, am obținut o concentrare a puterii aeriene, cu valuri consecutive de avioane de vânătoare avansate care creează o presiune constantă asupra inamicului în fiecare zi. Dominația noastră nu este un efort solo. Este o dovadă a forței alianțelor noastre de fier”, a spus Cooper.

UPDATE 8: Nicușor Dan: România, împreună cu statele europene, încearcă, prin mijloace diplomatice și politice, să oprească acest război

Președintele României, Nicușor Dan, a venit cu precizări după ședința CSAT de astăzi.

"Am convocat astăzi ședința CSAT pentru analiza evoluției situației din Orientul Mijlociu și impactul economic al războiului, în special creșterea prețului petrolului pe piețele internaționale. Una dintre preocupările noastre importante este situația românilor din zonă. Până la acest moment, au revenit în țară aproximativ 5.700 de oameni, dintre care 3.700 au fost ajutați într-un fel sau altul de autorități, prin munca oamenilor din MAE, pe care o salut.

România, împreună cu statele europene, încearcă, prin mijloace diplomatice și politice, să oprească acest război, care are consecințe asupra economiei noastre și asupra românilor care trăiesc în Orientul Mijlociu.

Am discutat astăzi și despre dislocarea temporară a unor echipamente și forțe militare americane în România - avioane de realimentare, echipamente de monitorizare și de comunicații prin satelit, acestea din urmă în corelare cu scutul de la Deveselu.

Toate aceste echipamente sunt defensive și nu sunt înzestrate cu armament propriu-zis! Pentru ca aceste echipamente și forțe militare să ajungă în România, este nevoie de aprobarea Legislativului. În acest sens, am trimis o scrisoare Parlamentului și, în măsura în care va exista un vot favorabil, ele vor fi dislocate în baza acordului de parteneriat între România și SUA. Așadar, vorbim de o colaborare similară cu cea pe care multe alte state NATO o au deja cu SUA în aceste zile.

România rămâne o țară sigură și nu există motive de îngrijorare. Mai mult decât atât, aceste echipamente sporesc securitatea României, care astfel devine și mai bine apărată", a scris Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.

UPDATE 7: Ţoiu îi roagă pe deputaţi să-i îndemne la responsabilitate pe cei care vor să se deplaseze în zonele de conflict

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a făcut, miercuri, un apel la responsabilitate către cetăţenii care călătoresc în zonele afectate de conflict şi a făcut un apel în acest sens la deputaţii Comisiei de politică externă.

"La începutul acestei crize, aşa cum ştiţi, am convocat Celula de criză la Ministerul Afacerilor Externe, pe 2 martie, prima şedinţă a avut loc şi în prezenţa premierului. Ulterior, au avut loc mai multe şedinţe interinstituţionale, atât la Guvern, cât şi în ceea ce priveşte informarea pentru echipa de la Cotroceni. (...) În acest moment, împreună cu celelalte instituţii şi cu operatorii privaţi, am reuşit să aducem acasă în siguranţă 5.700 de cetăţeni români. Dintre aceşti 5.700 de cetăţeni români, 3.200 de cetăţeni români s-au întors prin zboruri organizate de statul român sau facilitate de statul român. Şi aici vreau să fac această distincţie foarte clară - vorbim de zboruri care au fost susţinute fie din bugetul statului român (...) pentru grupurile vulnerabile, cât şi zboruri care au fost susţinute din bugetele agenţiilor de voiaj sau al cetăţenilor, unde statul român s-a implicat, ca şi celelalte state", a precizat Ţoiu la audierile din Comisia de politică externă a Camerei Deputaţilor, transmite Agerpres.

UPDATE 6: Fiul președintelui iranian spune că noul lider suprem „este în siguranță”

Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, „este în siguranță”, potrivit fiului președintelui iranian Masoud Pezeshkian. El a venit cu aceste declarații în contextul în care există întrebări legate de absența sa publică și zvonuri că ar fi fost rănit în timpul bombardamentelor americano-israeliane asupra țării.

„Am auzit rapoarte conform cărora Agha Mojtaba ar fi fost rănit”, a declarat Yousef Pezeshkian, într-un raport publicat miercuri de agenția de știri semi-oficială iraniană ISNA.

„Am întrebat câteva persoane care au fost în contact cu el. Au spus că, slavă Domnului, este în siguranță și nu există îngrijorări”, a adăugat Pezeshkian.

Khamenei, fiul ayatollahului ucis Ali Khamenei, a fost numit duminică noul lider spiritual suprem al Iranului. De atunci, nu a mai fost văzut în public și nici nu a fost emisă o declarație scrisă de către el sau biroul său.

Israelul l-a vizat pe Mojtaba Khamenei săptămâna trecută, potrivit unei surse israeliene familiarizate cu situația. Dar Israelul crede că a fost rănit doar în timpul unui atac.

În zilele de după numirea sa în funcție, mass-media de stat iraniană a produs imagini de arhivă pentru a-l prezenta pe Khamenei, în timp ce rețelele de propagandă au generat videoclipuri și imagini cu Inteligență Artificială ale noului lider.

UPDATE 5: Iranul are până la 6.000 de mine navale, arată un raport al Congresului SUA din 2025

Iranul deține aproximativ 5.000 până la 6.000 de mine navale, arată un raport al Congresului SUA publicat anul trecut.

Raportul, care a fost publicat în urma unui conflict de 12 zile dintre Iran, Israel și SUA în iunie 2025, a explorat impactul acestei izbucniri asupra piețelor de petrol și gaze, având în vedere întreruperile din Strâmtoarea Hormuz.

Se afirmă că se credea că Teheranul deținea un arsenal de peste 5.000 de mine navale în 2019. Estimările din 2025 plasau acest număr puțin mai sus, la aproximativ 6.000.

UPDATE 4: Iranul acuză SUA şi Israelul de atac asupra unei bănci

Forţele armate iraniene au acuzat miercuri Statele Unite şi Israelul că au atacat o bancă din ţară "după ce şi-au ratat ţintele militare", afirmând că acest lucru lasă Teheranului "mână liberă" să acţioneze "dur" împotriva unor centre economice din Orientul Mijlociu, transmite Agerpres, citând EFE.

Comandamentul central Khatam ol-Anbia a calificat atacul drept "ilegal şi neconvenţional", potrivit agenţiei oficiale de ştiri IRNA, şi a anunţat o "reacţie adecvată şi dureroasă". Într-un comunicat, instituţia a îndemnat populaţia din Orientul Mijlociu să nu se apropie la mai puţin de un kilometru de băncile americane sau israeliene.

Potrivit mass-media locale, atacul americano-israelian din noaptea de marţi spre miercuri a "ucis angajaţi" ai unei bănci din capitala Teheran, care lucrau "în mod excepţional" pentru a pregăti plata salariilor lunii, relatează AFP.

Garda Revoluţionară iraniană a anunţat miercuri dimineaţă o nouă serie de atacuri împotriva Israelului, precum şi împotriva bazelor americane din Irak şi a forţelor navale ale Washingtonului.

De la declanşarea tensiunilor în regiune, după atacul comun al Israelului şi Statelor Unite asupra Iranului din 28 februarie, Iranul a bombardat în mod regulat Israelul, provocând până în prezent zece victime mortale, potrivit EFE.

UPDATE 3: Patru răniți după ce două drone au căzut în apropierea aeroportului din Dubai

Patru persoane au fost rănite miercuri dimineață, când două drone au căzut în apropierea Aeroportului Internațional Dubai, a anunțat Biroul de Presă al Guvernului din Dubai.

Un cetățean indian a suferit răni moderate, iar doi cetățeni ghanezi și un cetățean bangladeshi au suferit răni minore, a precizat într-o postare pe X.

„Traficul aerian funcționează normal”, a adăugat acesta.

Amploarea pagubelor aduse aeroportului nu este încă clară.

UPDATE 2: A treia navă a fost lovită de un proiectil în apropierea Strâmtorii Hormuz, miercuri

Un vrachier a devenit în această dimineață a treia navă lovită de un proiectil în apropierea Strâmtorii Hormuz - principala rută de navigație care a devenit un punct central în războiul cu Iranul.

Nava a raportat că a fost lovită de un „proiectil necunoscut” în timp ce se afla la 50 de mile marine nord-vest de Dubai, a declarat UKMTO, autoritatea maritimă responsabilă pentru regiune.

Echipajul navei este în siguranță și nu există niciun impact asupra mediului, se arată în raportul UKMTO.

UPDATE 1: Israelul avertizează locuitorii din sudul Beirutului să se evacueze înainte de operațiunile militare „din următoarele ore”

Forțele de Apărare Israeliene au emis un alt ordin de evacuare pentru locuitorii din sudul Beirutului, avertizând asupra unor operațiuni militare iminente în capitala libaneză.

„Forțele de Apărare Israeliene vor opera în următoarele ore în zonele Haret Hreik și Burj al-Barajneh, precum și în complexul situat la sud de Autostrada Damasc”, a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, Avichay Adraee.

El i-a îndemnat pe locuitorii din aceste zone să „plece imediat” și să se îndrepte spre est, de-a lungul autostrăzii, scrie CNN.

Deși mulți sperau că războiul din Iran se va încheia în doar câteva zile, ne aflăm în a 12-a zi de conflict în Orientul Mijlociu, după ce Israel și SUA au atacat primele ținte din Iran. Iată care sunt principalele informații ale dimineții de 12 martie:

Iranul intensifică atacurile de represalii asupra Israelului și a țintelor americane din Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Kuweit și Irak, conform presei de stat.

Între timp, oficiali din Qatar, Arabia Saudită și Kuweit raportează interceptarea mai multor rachete iraniene.

Israelul lansează noi atacuri asupra Iranului și Libanului, unde armata israeliană susține că vizează infrastructura Hezbollah din sudul Beirutului.

Comandamentul Central al SUA declară că forțele americane au „eliminat” 16 nave iraniene de plasare a minelor, după ce președintele Trump a avertizat Iranul să nu „instaleze nicio mină” în Strâmtoarea Hormuz.

Anterior, șeful poliției iraniene a declarat că oricine se gândește să protesteze împotriva guvernului va fi tratat „în același mod în care ne comportăm cu inamicul”.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu s-a adresat „poporului iranian”, îndemnându-i să „îndepărteze regimul ayatollah și să-și câștige libertatea”.

De cealaltă parte, șeful poliției iraniene, Ahmad-Reza Radan, a amenințat cu represiuni dure în cazul unor noi demonstrații împotriva regimului. Radan a declarat la televiziunea publică din Teheran că „orice persoană care iese în stradă la cererea inamicului va fi considerată inamic și nu manifestant. Forțele de securitate au degetul pe trăgaci”, a adăugat el.











