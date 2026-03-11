Cât de îngrijorat este Trump de posibile atacuri iraniene pe teritoriul SUA. Avertismentul FBI

Preşedintele american Donald Trump a tratat cu prudenţă informaţiile despre posibile atacuri iraniene pe teritoriul SUA, declarând că nu este îngrijorat în legătură cu o astfel de posibilitate, după ce Biroul Federal de Investigaţii al SUA (FBI) a avertizat că drone iraniene ar putea lovi Coasta de Vest a ţării, a relatat miercuri canalul ABC News, preluat de Reuters şi Agepres.

SUA şi Israelul au declanşat o ofensivă aeriană asupra Iranului în urmă cu aproape două săptămâni, aruncând regiunea Golfului în război. Teheranul a ripostat la atacurile americano-israeliene, care au ucis o serie de înalţi oficiali iranieni, între care şi pe ghidul suprem al Republicii islamice, ayatollahul Ali Khamenei.

Întrebat miercuri dacă este îngrijorat că Iranul şi-ar putea intensifica represaliile pentru a include atacuri pe teritoriul american, Donald Trump a răspuns reporterilor: "Nu, nu sunt".

VEZI ȘI: Iranul respinge afirmațiile lui Trump privind distrugerea arsenalului său: Putem lovi orice loc dorim

Avertismentul FBI

ABC News relatase anterior că FBI a avertizat departamentele de poliţie din California că Iranul ar putea riposta la atacurile SUA lansând drone asupra Coastei de Vest.

"Recent, am obţinut informaţii conform cărora, la începutul lunii februarie 2026, Iranul intenţiona să iniţieze un atac surpriză folosind aparate fără pilot de pe o navă neidentificată din largul coastelor SUA, în special împotriva unor ţinte nespecificate din California, în cazul în care Statele Unite ar fi lansat atacuri împotriva Iranului", a transmis FBI într-o alertă distribuită la sfârşitul lunii februarie, potrivit ABC News.

"Nu avem informaţii suplimentare cu privire la momentul, metoda, ţinta sau autorii acestui presupus atac", indică FBI.

Purtătorii de cuvânt ai FBI, Departamentului de Poliţie din Los Angeles, guvernatorului Californiei şi primarului din Los Angeles nu au răspuns deocamdată la solicitările de comentarii din partea Reuters.

Reuters a relatat la începutul acestei luni că Iranul şi entităţile sale proxy ar putea viza SUA cu atacuri ca ripostă la loviturile americane.

O evaluare a ameninţărilor realizată de Biroul de Informaţii şi Analiză al Departamentului pentru Securitatea Internă a SUA (DHS) arată că Iranul şi aliaţii săi reprezintă "probabil" o ameninţare de atacuri ţintite asupra Statelor Unite, deşi un atac fizic la scară largă este puţin probabil.