Avertisment pentru românii care călătoresc în Belgia. Greva națională a afectat transportul aerian, feroviar și rutier

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Regatul Belgiei asupra faptului că, joi, este anunţată o grevă naţională, context în care sunt aşteptate perturbări semnificative ale transportului aerian, feroviar şi rutier în regiunile Bruxelles Capitală, Flandra şi Valonia.
MAE recomandă cetăţenilor români care intenţionează să călătorească în Regatul Belgiei să urmărească informaţiile actualizate disponibile pe paginile de internet ale aeroporturilor şi companiilor de transport belgiene:
Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Bruxelles:
Apelurile vor fi redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.
De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, pot apela la telefonul de permanenţă al Ambasadei României la Bruxelles: +32 (0) 497 428 663.
de Anca Murgoci