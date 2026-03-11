€ 5.0937
|
$ 4.3887
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3887
 
DCNews Stiri Avertisment pentru românii care călătoresc în Belgia. Greva națională a afectat transportul aerian, feroviar și rutier
Data actualizării: 23:28 11 Mar 2026 | Data publicării: 23:14 11 Mar 2026

Avertisment pentru românii care călătoresc în Belgia. Greva națională a afectat transportul aerian, feroviar și rutier
Autor: Alexandra Curtache

Avertisment pentru românii care călătoresc în Belgia: Transportul aerian, feroviar și rutier, afectat Avertisment pentru românii care călătoresc în Belgia: Transportul aerian, feroviar și rutier, afectat Sursa foto: https://www.freepik.com/, @The Yuri Arcurs Collection

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi avertizează pe cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Belgiei că joi este anunțată o grevă națională.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Regatul Belgiei asupra faptului că, joi, este anunţată o grevă naţională, context în care sunt aşteptate perturbări semnificative ale transportului aerian, feroviar şi rutier în regiunile Bruxelles Capitală, Flandra şi Valonia.

Recomandările MAE pentru călători

MAE recomandă cetăţenilor români care intenţionează să călătorească în Regatul Belgiei să urmărească informaţiile actualizate disponibile pe paginile de internet ale aeroporturilor şi companiilor de transport belgiene:

Numere de telefon pentru asistență consulară

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Bruxelles:

  • +32 (0) 234 753 38
  • +32 (0) 234 416 58
  • +32 (0) 234369 35

Apelurile vor fi redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, pot apela la telefonul de permanenţă al Ambasadei României la Bruxelles: +32 (0) 497 428 663. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

belgia
atentionare calatorie
mae
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 58 minute
Zelenski, în România. Culisele vizitei, analizate de Chirieac. România TV, ediție specială realizată în duplex cu DC News
Publicat acum 1 ora si 16 minute
Turcia a refuzat America, România a zis DA imediat. Excelența Sa Ovidiu Dranga: Precedentul care arată că suntem un aliat predictibil
Publicat acum 1 ora si 21 minute
Avertisment pentru românii care călătoresc în Belgia. Greva națională a afectat transportul aerian, feroviar și rutier
Publicat acum 1 ora si 32 minute
Motorină mai ieftină pentru fermieri: Anunțul ministrului Florin Barbu
Publicat acum 1 ora si 46 minute
Kylie Jenner și-ar dori să aibă mai mulți copii în viitor
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 12 ore si 14 minute
Cine vrea ieșirea PSD de la guvernare. Cifra care spune tot
Publicat acum 5 ore si 9 minute
Trump amenință, din nou, o țară din UE: Se poartă foarte rău, foarte rău. S-ar putea să întrerupem comerțul cu ei
Publicat acum 15 ore si 30 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 12. Iranul lovește obiective americane, Macron lansează un avertisment dur
Publicat acum 4 ore si 54 minute
Jupiter nu mai este retrograd! Patru zodii își recapătă puterea
Publicat acum 15 ore si 6 minute
Schimbare de securitate pe Aeroportul Otopeni! Cu cât lichid puteți trece
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close