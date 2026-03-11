€ 5.0937
DCNews Stiri Prețurile la benzină au explodat în SUA. Motorina se scumpește și mai rapid
Data actualizării: 15:57 11 Mar 2026 | Data publicării: 15:55 11 Mar 2026

Prețurile la benzină au explodat în SUA. Motorina se scumpește și mai rapid
Autor: Doinița Manic

imagine cu pompe de bezina si motorina Prețurile la benzină în SUA continuă să crească de la o zi la alta. Foto: Pixabay

Prețurile la benzină din SUA au crescut la cel mai ridicat preț mediu din ultimele 21 de luni.

Prețurile la benzină în SUA au crescut ușor cu încă 4 cenți pe galon, ducând prețul mediu la 3,58 dolari pe galon, cel mai mare preț mediu din ultimele peste 21 de luni, scrie CNN.

Prețul mediu a crescut acum cu 38 de cenți doar în ultima săptămână și cu 64 de cenți în ultima lună - cele mai mari creșteri săptămânale și lunare de la începutul lunii martie 2022, la scurt timp după ce invazia Rusiei în Ucraina a dus la sancțiuni pe scară largă împotriva acestei importante națiuni producătoare de petrol. Potrivit sursei citate, acest ultim preț a crescut cu 22% în ultima lună.

VEZI ȘI: Ungaria plafonează prețurile la combustibili pentru a proteja cetățenii de creșterea petrolului

Această creștere este o reacție la războiul din Iran și la închiderea virtuală a Strâmtorii Hormuz, canalul crucial prin care trece în mod normal 20% din petrolul mondial, precum și la atacurile de represalii ale Iranului asupra instalațiilor petroliere ale vecinilor săi bogați în petrol, cum ar fi Emiratele Arabe Unite, Qatar, Kuweit și Arabia Saudită, cel mai mare exportator de petrol din lume.

Prețurile motorinei din SUA cresc și mai rapid

Totodată, prețul mediu al motorinei a crescut cu 5 cenți miercuri, ajungând la 4,89 dolari pe galon.

Vestea bună pentru cei dezamăgiți de prețurile mai mari la benzină este că prețurile petrolului au scăzut brusc în tranzacționarea de ieri, după ce președintele american Donald Trump a declarat luni seara, într-o conferință de presă, că el crede că războiul se va termina „foarte curând”.

Însă contractele futures pe petrol sunt ușor în creștere în primele tranzacții de astăzi, potrivit CNN. Și chiar dacă petrolul începe să scadă din nou, va dura ceva timp până când prețurile cu amănuntul la benzină vor scădea semnificativ, notează sursa citată.

VEZI ȘI: În timp ce în România prețul la carburanți a explodat din cauza coflictului din Orientul Mijlociu, în Israel tarifele rămân neschimbate

 
 
 

