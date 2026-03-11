Kim Jong Un, reacție la conflictul din Iran: Susținere de la Phenian a noului lider suprem

Coreea de Nord și-a anunțat sprijinul pentru numirea de către Iran a lui Mojtaba Khamenei în funcția de lider suprem al țării și a denunțat din nou atacul „ilegal” al Statelor Unite și Israelului asupra Iranului, potrivit Al Jazeera.

Kim Jong Un salută numirea lui Motjaba Khamenei

Agenția Centrală de Știri Coreeană (KCNA), deținută de stat, a citat miercuri un purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe din Coreea de Nord, care a declarat că Phenianul a respectat alegerea Iranului de a-l alege pe Mojtaba Khamenei drept lider suprem, fiul răposatului lider suprem, ayatollahul Ali Khamenei, care a fost ucis într-un atac americano-israelian la începutul războiului, pe 28 februarie.

„În ceea ce privește recentul anunț oficial conform căruia Adunarea Experților Iranieni a ales un nou lider al Revoluției Islamice, respectăm dreptul și alegerea poporului iranian de a-și alege liderul suprem”, a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului, citat de KCNA.

Coreea de Nord critică SUA și Israelul

„Exprimăm profunda îngrijorare și condamnăm ferm agresiunea Statelor Unite și a Israelului, care, prin lansarea unui atac militar ilegal împotriva Iranului, subminează fundamentele păcii și securității regionale și sporesc instabilitatea în peisajul internațional”, a mai declarat purtătorul de cuvânt.

În urma începerii operațiunii militare de către SUA-Israel împotriva Iranului în urmă cu 12 zile, Coreea de Nord a condamnat atacul a ceea ce a numit „comportament gangster” în Orientul Mijlociu.

Kim „își etalează” capabilitățile nucleare

KCNA a relatat, de asemenea, miercuri, că liderul nord-coreean Kim Jong Un a supravegheat un alt test de lansare a rachetelor de croazieră strategice de pe cel mai recent și mai mare distrugător naval al țării, Choe Hyon. Kim a vorbit în timpul evenimentului despre sarcina strategică importantă de „menținere și extindere a unui factor de descurajare nuclear puternic și fiabil”.

Lansarea rachetei de pe Choe Hyon este al doilea test de rachetă de pe distrugătorul supravegheat de Kim, care săptămâna trecută și-a lăudat țara în legătură cu „înarmarea Marinei cu arme nucleare”.

SUA au condus timp de decenii eforturi de descurajare a programului nuclear al Coreei de Nord, dar au avut puțină influență asupra Phenianului, care a afirmat că astfel de arme sunt necesare pentru a preveni orice amenințare de invazie din partea Coreei de Sud și a aliaților săi de la Washington.

În ultimele luni, administrația Trump și-a exprimat disponibilitatea de a relua discuțiile la nivel înalt cu Coreea de Nord, în timp ce Kim a declarat recent că cele două națiuni s-ar putea „înțelege” dacă Washingtonul ar accepta statutul țării sale de putere nucleară.

