Kim Jong Un, reacție la conflictul din Iran: Susținere de la Phenian a noului lider suprem

Dictatorul de la Phenian a salutat, miercuri, numirea lui Motjaba Khamenei în funcția de lider suprem al Iranului, condamnând atacul americano-israelian asupra republicii islamice, în aceeași zi în care Coreea de Nord a anunțat un nou test de lansare a rachetelor de croazieră strategice de pe cel mai recent și mai mare distrugător naval al țării.
Coreea de Nord și-a anunțat sprijinul pentru numirea de către Iran a lui Mojtaba Khamenei în funcția de lider suprem al țării și a denunțat din nou atacul „ilegal” al Statelor Unite și Israelului asupra Iranului, potrivit Al Jazeera.
Agenția Centrală de Știri Coreeană (KCNA), deținută de stat, a citat miercuri un purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe din Coreea de Nord, care a declarat că Phenianul a respectat alegerea Iranului de a-l alege pe Mojtaba Khamenei drept lider suprem, fiul răposatului lider suprem, ayatollahul Ali Khamenei, care a fost ucis într-un atac americano-israelian la începutul războiului, pe 28 februarie.
„În ceea ce privește recentul anunț oficial conform căruia Adunarea Experților Iranieni a ales un nou lider al Revoluției Islamice, respectăm dreptul și alegerea poporului iranian de a-și alege liderul suprem”, a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului, citat de KCNA.
„Exprimăm profunda îngrijorare și condamnăm ferm agresiunea Statelor Unite și a Israelului, care, prin lansarea unui atac militar ilegal împotriva Iranului, subminează fundamentele păcii și securității regionale și sporesc instabilitatea în peisajul internațional”, a mai declarat purtătorul de cuvânt.
În urma începerii operațiunii militare de către SUA-Israel împotriva Iranului în urmă cu 12 zile, Coreea de Nord a condamnat atacul a ceea ce a numit „comportament gangster” în Orientul Mijlociu.
KCNA a relatat, de asemenea, miercuri, că liderul nord-coreean Kim Jong Un a supravegheat un alt test de lansare a rachetelor de croazieră strategice de pe cel mai recent și mai mare distrugător naval al țării, Choe Hyon. Kim a vorbit în timpul evenimentului despre sarcina strategică importantă de „menținere și extindere a unui factor de descurajare nuclear puternic și fiabil”.
Lansarea rachetei de pe Choe Hyon este al doilea test de rachetă de pe distrugătorul supravegheat de Kim, care săptămâna trecută și-a lăudat țara în legătură cu „înarmarea Marinei cu arme nucleare”.
SUA au condus timp de decenii eforturi de descurajare a programului nuclear al Coreei de Nord, dar au avut puțină influență asupra Phenianului, care a afirmat că astfel de arme sunt necesare pentru a preveni orice amenințare de invazie din partea Coreei de Sud și a aliaților săi de la Washington.
În ultimele luni, administrația Trump și-a exprimat disponibilitatea de a relua discuțiile la nivel înalt cu Coreea de Nord, în timp ce Kim a declarat recent că cele două națiuni s-ar putea „înțelege” dacă Washingtonul ar accepta statutul țării sale de putere nucleară.
