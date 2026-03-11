€ 5.0937
|
$ 4.3887
|

Subcategorii în Sport

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3887
 
DCNews Sport FCSB - Metaloglobus, reprogramat de trei ori în ultimele 48 de ore. Când va debuta Mirel Rădoi la echipa lui Becali
Data actualizării: 12:47 11 Mar 2026 | Data publicării: 12:46 11 Mar 2026

FCSB - Metaloglobus, reprogramat de trei ori în ultimele 48 de ore. Când va debuta Mirel Rădoi la echipa lui Becali
Autor: Andrei Itu

agerpres_13994176_99696900 Sursa: Agerpres

Programul primei etape din play-off-ul și play-out-ul SuperLigii a fost anunțat de LPF.

inițial, FCSB – Metaloglobus a fost programat vineri, apoi meciul a fost mutat sâmbătă.  Acum, s-a făcut o nouă schimbare! Meciul în care va debuta Mirel Rădoi pe banca tehnică a FCSB-ului patronat de Gigi Becali va avea loc duminică.

Programul televizărilor primei etape din play-off și play-out

Vineri, 13 martie: UTA Arad - FC Hermannstadt, de la ora 17:30, CS Universitatea Craiova - FC Argeș, de la ora 20:30.

Sâmbătă, 14 martie: Farul Constanța - Petrolul Ploiești, de la ora 18:15,  FC Rapid - Dinamo București, de la ora 21:00

Când se joacă FCSB - Metaloglobus


Duminică, 15 martie: Oțelul Galați - FK Csikszereda Miercurea Ciuc, de la ora 15:00, iar de la ora 20:30 va avea loc FCSB - FC Metaloglobus București

Luni, 16 martie: de la ora 17:30 FC Botoșani - Unirea Slobozia, iar de la ora 20:30 Universitatea Cluj-Napoca - CFR 1907 Cluj.

Amintim că Mirel Rădoi a demisionat de la CS Universitatea Craiova, în luna noiembrie 2025.  Acum, Mirel Rădoi va prelua FCSB, cel puțin până în  vară, după ce antrenorul Elias Charalambous a plecat de la FCSB acum câteva zile.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Șantierul naval din Galați, investiții de 135 de milioane de euro pentru producția de nave militare. Gh. Savu, director Damen Naval România: Putem produce nave pentru Forțele Navale Române până în 2030
Publicat acum 12 minute
Marea Britanie pune capăt unei tradiții de secole. De ce vor fi desființate locurile ereditare din Camera Lorzilor
Publicat acum 21 minute
Rugăciunea cântată, o terapie nouă "în fața lui Dumnezeu". Maria Coman: E de două ori mai puternică. Muzica schimbă starea de spirit, iar corpul se adaptează
Publicat acum 43 minute
Cartea puternică pe care o poate juca România cu SUA. Schimbul cu Baza Kogălniceanu - un câștig pentru toți românii
Publicat acum 44 minute
FCSB - Metaloglobus, reprogramat de trei ori în ultimele 48 de ore. Când va debuta Mirel Rădoi la echipa lui Becali
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 1 minut
Schimbare de securitate pe Aeroportul Otopeni! Cu cât lichid puteți trece
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Cine vrea ieșirea PSD de la guvernare. Cifra care spune tot
Publicat acum 3 ore si 28 minute
Greșeala majoră a regimului de la Teheran care poate costa scump Iranul
Publicat acum 4 ore si 43 minute
Horoscop 11 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 1 minut
SUA vor baza Kogălniceanu pentru operațiuni legate de Iran. Traian Băsescu: Afaceristul Trump a umilit Romania
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close