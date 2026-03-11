FCSB - Metaloglobus, reprogramat de trei ori în ultimele 48 de ore. Când va debuta Mirel Rădoi la echipa lui Becali

inițial, FCSB – Metaloglobus a fost programat vineri, apoi meciul a fost mutat sâmbătă. Acum, s-a făcut o nouă schimbare! Meciul în care va debuta Mirel Rădoi pe banca tehnică a FCSB-ului patronat de Gigi Becali va avea loc duminică.

Programul televizărilor primei etape din play-off și play-out

Vineri, 13 martie: UTA Arad - FC Hermannstadt, de la ora 17:30, CS Universitatea Craiova - FC Argeș, de la ora 20:30.

Sâmbătă, 14 martie: Farul Constanța - Petrolul Ploiești, de la ora 18:15, FC Rapid - Dinamo București, de la ora 21:00

Când se joacă FCSB - Metaloglobus



Duminică, 15 martie: Oțelul Galați - FK Csikszereda Miercurea Ciuc, de la ora 15:00, iar de la ora 20:30 va avea loc FCSB - FC Metaloglobus București

Luni, 16 martie: de la ora 17:30 FC Botoșani - Unirea Slobozia, iar de la ora 20:30 Universitatea Cluj-Napoca - CFR 1907 Cluj.

Amintim că Mirel Rădoi a demisionat de la CS Universitatea Craiova, în luna noiembrie 2025. Acum, Mirel Rădoi va prelua FCSB, cel puțin până în vară, după ce antrenorul Elias Charalambous a plecat de la FCSB acum câteva zile.