FC Argeș, victorie împotriva FCSB, la Mioveni

FC Argeş a învins-o pe FCSB cu scorul de 1-0 (1-0), vineri seara, pe teren propriu, la Mioveni, în primul meci din etapa a 22-a a Superligii de fotbal.

Unicul gol al partidei a fost reuşit de Yanis Pîrvu (28), din pasa lui Robert Moldoveanu, după o intercepţie reuşită de Jakov Blagaic la centrul terenului.

Campioana a avut o ocazie mare de egalare, prin Daniel Bîrligea (39), dar acesta a ratat singur cu portarul David Lazar.

FC Argeş a învins-o pe FCSB şi în tur, cu 2-0.

FCSB era neînvinsă de opt etape în campionat (cinci victorii, trei egaluri).

Rezultate și clasament

Meciurile din etapa a 22-a a ediţiei 2025-2026 a Superligii de fotbal au loc de vineri până luni.

Rezultate:

Vineri 16 ianuarie

FC Argeş - FC FCSB 1-0 (1-0), Stadion Orăşenesc - Mioveni

Arbitru: Marcel Bîrsan (Bucureşti); arbitri asistenţi: Ioan Alexandru Corb (Satu Mare), Cristian Daniel Ilinca (Craiova); al patrulea oficial: Andrei Moroiţă (Ploieşti)

Arbitru video: Florin Andrei (Târgu Mureş); arbitru asistent video: Iulian Dima (Bucureşti)

Observatori: Adrian Comănescu (Râmnicu Vâlcea) - CCA, Ion Căţoi (Bucureşti) - LPF

Sâmbătă 17 ianuarie

AFC Unirea 04 Slobozia - AFC UTA Arad (Stadion 1 Mai - Slobozia, 13:00)

FC Farul Constanţa - AFC Hermannstadt (Academia Hagi - Stadion Central - Ovidiu, 17:15)

FC Rapid Bucureşti - FC Metaloglobus Bucureşti (Giuleşti Arena - Bucureşti, 20:00)

Duminică 18 ianuarie

AFK Csikszereda - FC Botoşani (Stadion Municipal - Miercurea Ciuc, 15:30)

FC CFR 1907 Cluj - ASC Oţelul Galaţi (Stadion Dr. Constantin Rădulescu - Cluj-Napoca, 17:45)

Dinamo Bucureşti - FC Universitatea Cluj (Arena Naţională - Bucureşti, 20:30)

Luni 19 ianuarie

FC Petrolul Ploieşti - Universitatea Craiova (Stadion Ilie Oană - Ploieşti, 20:00)

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Universitatea Craiova 21 11 7 3 37-20 40

2 Rapid Bucureşti 21 11 6 4 34-20 39

3 FC Botoşani 21 10 8 3 30-15 38

4 FC Dinamo Bucureşti 21 10 8 3 32-18 38

5 FC Argeş 22 11 4 7 28-21 34

6 Oţelul Galaţi 21 9 6 6 32-18 33

7 Universitatea Cluj 21 9 6 6 26-19 33

8 UTA Arad 21 8 8 5 26-29 32

9 FCSB 22 8 7 7 31-27 31

10 Farul Constanţa 21 7 6 8 26-25 27

11 CFR Cluj 21 6 8 7 29-33 26

12 Unirea Slobozia 21 6 3 12 21-31 21

13 Petrolul Ploieşti 21 4 8 9 16-20 20

14 FK Csikszereda 21 3 7 11 21-48 16

15 FC Hermannstadt 21 2 7 12 17-35 13

16 Metaloglobus 21 2 5 14 19-46 11

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte