€ 5.0894
|
$ 4.3816
|

Subcategorii în Sport

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0894
|
$ 4.3816
 
DCNews Sport FC Argeș, victorie împotriva FCSB, la Mioveni
Data publicării: 22:52 16 Ian 2026

FC Argeș, victorie împotriva FCSB, la Mioveni
Autor: Ioan-Radu Gava

fcsb_74445300

FC Argeș s-a impus, vineri seara, împotriva FCSB, pe stadionul din Mioveni.

 

FC Argeş a învins-o pe FCSB cu scorul de 1-0 (1-0), vineri seara, pe teren propriu, la Mioveni, în primul meci din etapa a 22-a a Superligii de fotbal.

Unicul gol al partidei a fost reuşit de Yanis Pîrvu (28), din pasa lui Robert Moldoveanu, după o intercepţie reuşită de Jakov Blagaic la centrul terenului.

Campioana a avut o ocazie mare de egalare, prin Daniel Bîrligea (39), dar acesta a ratat singur cu portarul David Lazar.

FC Argeş a învins-o pe FCSB şi în tur, cu 2-0.

FCSB era neînvinsă de opt etape în campionat (cinci victorii, trei egaluri).

FC Argeş - FC FCSB 1-0 (1-0), Stadion Orăşenesc - Mioveni

A marcat: Yanis Pîrvu (28).

Arbitru: Marcel Bîrsan (Bucureşti); arbitri asistenţi: Ioan Alexandru Corb (Satu Mare), Cristian Daniel Ilinca (Craiova); al patrulea oficial: Andrei Moroiţă (Ploieşti).

Arbitru video: Florin Andrei (Târgu Mureş); arbitru asistent video: Iulian Dima (Bucureşti).

Observatori: Adrian Comănescu (Râmnicu Vâlcea) - CCA, Ion Căţoi (Bucureşti) - LPF.

Rezultate și clasament

Meciurile din etapa a 22-a a ediţiei 2025-2026 a Superligii de fotbal au loc de vineri până luni.

Rezultate:

Vineri 16 ianuarie

FC Argeş - FC FCSB 1-0 (1-0), Stadion Orăşenesc - Mioveni

A marcat: Yanis Pîrvu (28).

Arbitru: Marcel Bîrsan (Bucureşti); arbitri asistenţi: Ioan Alexandru Corb (Satu Mare), Cristian Daniel Ilinca (Craiova); al patrulea oficial: Andrei Moroiţă (Ploieşti)

Arbitru video: Florin Andrei (Târgu Mureş); arbitru asistent video: Iulian Dima (Bucureşti)

Observatori: Adrian Comănescu (Râmnicu Vâlcea) - CCA, Ion Căţoi (Bucureşti) - LPF

Sâmbătă 17 ianuarie

AFC Unirea 04 Slobozia - AFC UTA Arad (Stadion 1 Mai - Slobozia, 13:00)

FC Farul Constanţa - AFC Hermannstadt (Academia Hagi - Stadion Central - Ovidiu, 17:15)

FC Rapid Bucureşti - FC Metaloglobus Bucureşti (Giuleşti Arena - Bucureşti, 20:00)

Duminică 18 ianuarie

AFK Csikszereda - FC Botoşani (Stadion Municipal - Miercurea Ciuc, 15:30)

FC CFR 1907 Cluj - ASC Oţelul Galaţi (Stadion Dr. Constantin Rădulescu - Cluj-Napoca, 17:45)

Dinamo Bucureşti - FC Universitatea Cluj (Arena Naţională - Bucureşti, 20:30)

Luni 19 ianuarie

FC Petrolul Ploieşti - Universitatea Craiova (Stadion Ilie Oană - Ploieşti, 20:00)

Clasament
loc echipa M V E Î GM-GP P
1 Universitatea Craiova 21 11 7 3 37-20 40
2 Rapid Bucureşti 21 11 6 4 34-20 39
3 FC Botoşani 21 10 8 3 30-15 38
4 FC Dinamo Bucureşti 21 10 8 3 32-18 38
5 FC Argeş 22 11 4 7 28-21 34
6 Oţelul Galaţi 21 9 6 6 32-18 33
7 Universitatea Cluj 21 9 6 6 26-19 33
8 UTA Arad 21 8 8 5 26-29 32
9 FCSB 22 8 7 7 31-27 31
10 Farul Constanţa 21 7 6 8 26-25 27
11 CFR Cluj 21 6 8 7 29-33 26
12 Unirea Slobozia 21 6 3 12 21-31 21
13 Petrolul Ploieşti 21 4 8 9 16-20 20
14 FK Csikszereda 21 3 7 11 21-48 16
15 FC Hermannstadt 21 2 7 12 17-35 13
16 Metaloglobus 21 2 5 14 19-46 11

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

fc arges
fcsb
mioveni
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 17 minute
Cheesecake pufos din doar trei ingrediente: Rețeta simplă pe care o vei iubi
Publicat acum 32 minute
Mituri despre fertilizarea in vitro. Dr. Erna Stoian (SANADOR) vine cu cele mai interesante răspunsuri
Publicat acum 33 minute
O româncă spune adevărul despre viața în Franța: „Nu este pentru toată lumea”
Publicat acum 36 minute
Brioșe cu dovlecel, fără făină: o rețetă sățioasă și echilibrată
Publicat acum 41 minute
Tragedie în Olt: Tânăr aflat pe o sanie trasă de un autoturism a murit după ce sania s-a lovit de un cap de pod
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 15 Ian 2026
Ce drapel a apărut la protestul din Piața Universității, joi seara / foto în articol
Publicat pe 15 Ian 2026
FOTO Puricii de zăpadă au invadat Clujul. Insectele pot sări până la câțiva centimetri și rezistă la temperaturi de minus 8 grade
Publicat pe 15 Ian 2026
A fost găsit asasinul lui Adrian Kreiner. A fost reținut în Bali FOTO
Publicat acum 9 ore si 59 minute
Interzicerea centralelor de apartament, inevitabilă. Dezvoltatorul Tinu Sebeșanu avertisment despre blocurile vechi: Vor fi ghetouri, nu vei mai putea trăi în ele
Publicat pe 15 Ian 2026
Eliza Iliescu implineste 21 de ani. Cum arată fiica Adrianei Iliescu, cea mai în vârstă mamă din România
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close