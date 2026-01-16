FC Argeș, victorie împotriva FCSB, la Mioveni

FC Argeș s-a impus, vineri seara, împotriva FCSB, pe stadionul din Mioveni.
FC Argeş a învins-o pe FCSB cu scorul de 1-0 (1-0), vineri seara, pe teren propriu, la Mioveni, în primul meci din etapa a 22-a a Superligii de fotbal.
Unicul gol al partidei a fost reuşit de Yanis Pîrvu (28), din pasa lui Robert Moldoveanu, după o intercepţie reuşită de Jakov Blagaic la centrul terenului.
Campioana a avut o ocazie mare de egalare, prin Daniel Bîrligea (39), dar acesta a ratat singur cu portarul David Lazar.
FC Argeş a învins-o pe FCSB şi în tur, cu 2-0.
FCSB era neînvinsă de opt etape în campionat (cinci victorii, trei egaluri).
FC Argeş - FC FCSB 1-0 (1-0), Stadion Orăşenesc - Mioveni
A marcat: Yanis Pîrvu (28).
Arbitru: Marcel Bîrsan (Bucureşti); arbitri asistenţi: Ioan Alexandru Corb (Satu Mare), Cristian Daniel Ilinca (Craiova); al patrulea oficial: Andrei Moroiţă (Ploieşti).
Arbitru video: Florin Andrei (Târgu Mureş); arbitru asistent video: Iulian Dima (Bucureşti).
Observatori: Adrian Comănescu (Râmnicu Vâlcea) - CCA, Ion Căţoi (Bucureşti) - LPF.
Meciurile din etapa a 22-a a ediţiei 2025-2026 a Superligii de fotbal au loc de vineri până luni.
Rezultate:
Vineri 16 ianuarie
FC Argeş - FC FCSB 1-0 (1-0), Stadion Orăşenesc - Mioveni
A marcat: Yanis Pîrvu (28).
Arbitru: Marcel Bîrsan (Bucureşti); arbitri asistenţi: Ioan Alexandru Corb (Satu Mare), Cristian Daniel Ilinca (Craiova); al patrulea oficial: Andrei Moroiţă (Ploieşti)
Arbitru video: Florin Andrei (Târgu Mureş); arbitru asistent video: Iulian Dima (Bucureşti)
Observatori: Adrian Comănescu (Râmnicu Vâlcea) - CCA, Ion Căţoi (Bucureşti) - LPF
Sâmbătă 17 ianuarie
AFC Unirea 04 Slobozia - AFC UTA Arad (Stadion 1 Mai - Slobozia, 13:00)
FC Farul Constanţa - AFC Hermannstadt (Academia Hagi - Stadion Central - Ovidiu, 17:15)
FC Rapid Bucureşti - FC Metaloglobus Bucureşti (Giuleşti Arena - Bucureşti, 20:00)
Duminică 18 ianuarie
AFK Csikszereda - FC Botoşani (Stadion Municipal - Miercurea Ciuc, 15:30)
FC CFR 1907 Cluj - ASC Oţelul Galaţi (Stadion Dr. Constantin Rădulescu - Cluj-Napoca, 17:45)
Dinamo Bucureşti - FC Universitatea Cluj (Arena Naţională - Bucureşti, 20:30)
Luni 19 ianuarie
FC Petrolul Ploieşti - Universitatea Craiova (Stadion Ilie Oană - Ploieşti, 20:00)
Clasament
loc echipa M V E Î GM-GP P
1 Universitatea Craiova 21 11 7 3 37-20 40
2 Rapid Bucureşti 21 11 6 4 34-20 39
3 FC Botoşani 21 10 8 3 30-15 38
4 FC Dinamo Bucureşti 21 10 8 3 32-18 38
5 FC Argeş 22 11 4 7 28-21 34
6 Oţelul Galaţi 21 9 6 6 32-18 33
7 Universitatea Cluj 21 9 6 6 26-19 33
8 UTA Arad 21 8 8 5 26-29 32
9 FCSB 22 8 7 7 31-27 31
10 Farul Constanţa 21 7 6 8 26-25 27
11 CFR Cluj 21 6 8 7 29-33 26
12 Unirea Slobozia 21 6 3 12 21-31 21
13 Petrolul Ploieşti 21 4 8 9 16-20 20
14 FK Csikszereda 21 3 7 11 21-48 16
15 FC Hermannstadt 21 2 7 12 17-35 13
16 Metaloglobus 21 2 5 14 19-46 11
Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Val Vâlcu
de Anca Murgoci