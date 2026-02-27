€ 5.0955
|
$ 4.3204
|

Subcategorii în Sport

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0955
|
$ 4.3204
 
DCNews Sport Scenografie tare la Steaua Roșie Belgrad - Lille, în Europa League. Cine este, de fapt, chipul afișat de ultrașii de la „Delije” / Foto - Video
Data actualizării: 10:13 27 Feb 2026 | Data publicării: 09:44 27 Feb 2026

Scenografie tare la Steaua Roșie Belgrad - Lille, în Europa League. Cine este, de fapt, chipul afișat de ultrașii de la „Delije” / Foto - Video
Autor: Andrei Itu

steaua rosie belgrad Foto Facebook FK Crvena zvezda

Meciul Steaua Roșie Belgrad - Lille din Europa League a fost marcat de un moment impresionant pregătit de suporterii sârbi.

Cu câteva minute înainte de startul partidei dintre Steaua Roșie Belgrad și Lille, ultrașii sârbi din brigada „Delije” au pregătit un moment special, cu o temă identitar-religioasă.

Semnificația coregrafiei făcute de fanii Stelei Roșii Belgrad la meciul cu Lille din Europa League

Întreaga peluză nord a afișat o scenografie uriașă ce îl înfățișa pe Sfântul Simeon Izvorâtorul de Mir, patronul spiritual al  grupului de suporteri „Delije”, conform sportal.blic.rs.

De fapt, Sfântul Simeon Izvorâtorul de Mir este Ștefan Nemanja, considerat întemeietorul statalității sârbe, sub a cărui domnie sârbii au trecut definitiv la creștinism de la religia păgână a vechilor slavi. Sfântul Simeon Izvorâtorul de Mir este prăznuit pe data de 26 februarie în calendarul ortodox sârb.

Ce au vrut să arate suporterii Stelei Roșii Belgrad cu această scenografie

Prin gestul de la meciul Steaua Roșie Belgrad - Lille, suporterii sârbi au arătat că echipa nu joacă doar pentru un rezultat la un meci de fotbal, ci și pentru identitate. 

Sub imaginea cu Sfântul Simeon Izvorâtorul de Mir era afișat și un banner, cu un mesaj în sârbă de tipul: „Credința ne călăuzește”, „Cu credință spre victorie”.

VIDEO / FOTO

Echipele calificate în optimile de finală ale Europa League după rezultatele de joi seară

Rezultatele de joi din manşa secundă a play-off-ului pentru optimile de finală ale competiţiei de fotbal Europa League. Echipele precedate de semnul (+) sunt calificate în optimile de finală:

Steaua Roşie Belgrad - (+) Lille OSC 0-2, după prelungiri
Au înscris: Olivier Giroud 4, Nathan Ngoy 99.
În tur: 1-0.

(+) Ferencvaros Budapesta - Ludogoreţ Razgrad 2-0
Au înscris: Gabi Kanichowsky 14, Kristoffer Zachariassen 30.
În tur: 1-2.

(+) VfB Stuttgart - Celtic Glasgow 0-1
A înscris: Luke McCowan 1.
În tur: 4-1.

Viktoria Plzen - (+) Panathinaikos Atena 1-1, după prelungiri; 3-4, la loviturile de departajare
Au înscris: Karel Spacil 62, respectiv Andrews Tetteh 9.
În tur: 2-2.

(+) Bologna - Brann Bergen 1-0
A înscris: Joao Mario 56.
Cartonaş roşu: Jacob Lungi Soerensen (Brann) 37.
În tur: 1-0.

(+) Celta Vigo - PAOK Salonic 1-0
A marcat: Williot Swedberg 63.
În tur: 2-1.

(+) KRC Genk - Dinamo Zagreb 3-3, după prelungiri
Au înscris: Yira Sor 51, Matteo Perez Vinloef (autogol) 101, Daan Heymans 115, respectiv Monsef Bakrar 45+2, Luka Stojkovic 57 - penalty, 75.
În tur: 3-1.

(+) Nottingham Forest - Fenerbahce Istanbul 1-2
Au marcat: Callum Hudson-Odoi 68, respectiv Kerem Akturkoglu 22, 48 - penalty.
În tur: 3-0.

Tragerea la sorţi pentru optimile de finală va avea loc vineri, la Nyon (14:00, ora României), notează Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

europa league
steaua rosie belgrad
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 18 minute
Pakistanul a declarat „război deschis” Afganistanului. Talibanii ar fi cucerit 15 avanposturi într-un „atac masiv"
Publicat acum 21 minute
Copiii sub 15 ani, interziși pe social media. Polonia pregătește o lege cu amenzi pentru platformele care nu se conformează
Publicat acum 36 minute
Afacerea care se va transforma în doar câteva zile într-un business de zeci de milioane de euro
Publicat acum 50 minute
BANCUL ZILEI: Soacra, decizie pentru a pedepsi răul
Publicat acum 54 minute
A fost o iarnă grea, dar, la final de februarie, veștile sunt bune. Speranțe pentru agricultori VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 58 minute
Horoscop 27 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 22 minute
Schimbare privind bonurile fiscale, importantă și pentru cetățeni și pentru companii. Apare un nou sistem - ce presupune asta
Publicat acum 2 ore si 0 minute
Legea privind pensiile speciale ale magistraților, promulgată de Nicușor Dan
Publicat acum 2 ore si 20 minute
Guvernul schimbă legislația fiscală ca să reducă pierderile din accize și TVA - agenda ședinței Executivului
Publicat acum 1 ora si 24 minute
Scenografie tare la Steaua Roșie Belgrad - Lille, în Europa League. Cine este, de fapt, chipul afișat de ultrașii de la „Delije” / Foto - Video
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close