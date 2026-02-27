Scenografie tare la Steaua Roșie Belgrad - Lille, în Europa League. Cine este, de fapt, chipul afișat de ultrașii de la „Delije” / Foto - Video

Cu câteva minute înainte de startul partidei dintre Steaua Roșie Belgrad și Lille, ultrașii sârbi din brigada „Delije” au pregătit un moment special, cu o temă identitar-religioasă.

Semnificația coregrafiei făcute de fanii Stelei Roșii Belgrad la meciul cu Lille din Europa League

Întreaga peluză nord a afișat o scenografie uriașă ce îl înfățișa pe Sfântul Simeon Izvorâtorul de Mir, patronul spiritual al grupului de suporteri „Delije”, conform sportal.blic.rs.

De fapt, Sfântul Simeon Izvorâtorul de Mir este Ștefan Nemanja, considerat întemeietorul statalității sârbe, sub a cărui domnie sârbii au trecut definitiv la creștinism de la religia păgână a vechilor slavi. Sfântul Simeon Izvorâtorul de Mir este prăznuit pe data de 26 februarie în calendarul ortodox sârb.

Ce au vrut să arate suporterii Stelei Roșii Belgrad cu această scenografie

Prin gestul de la meciul Steaua Roșie Belgrad - Lille, suporterii sârbi au arătat că echipa nu joacă doar pentru un rezultat la un meci de fotbal, ci și pentru identitate.

Sub imaginea cu Sfântul Simeon Izvorâtorul de Mir era afișat și un banner, cu un mesaj în sârbă de tipul: „Credința ne călăuzește”, „Cu credință spre victorie”.

Echipele calificate în optimile de finală ale Europa League după rezultatele de joi seară

Rezultatele de joi din manşa secundă a play-off-ului pentru optimile de finală ale competiţiei de fotbal Europa League. Echipele precedate de semnul (+) sunt calificate în optimile de finală:

Steaua Roşie Belgrad - (+) Lille OSC 0-2, după prelungiri

Au înscris: Olivier Giroud 4, Nathan Ngoy 99.

În tur: 1-0.

(+) Ferencvaros Budapesta - Ludogoreţ Razgrad 2-0

Au înscris: Gabi Kanichowsky 14, Kristoffer Zachariassen 30.

În tur: 1-2.

(+) VfB Stuttgart - Celtic Glasgow 0-1

A înscris: Luke McCowan 1.

În tur: 4-1.

Viktoria Plzen - (+) Panathinaikos Atena 1-1, după prelungiri; 3-4, la loviturile de departajare

Au înscris: Karel Spacil 62, respectiv Andrews Tetteh 9.

În tur: 2-2.

(+) Bologna - Brann Bergen 1-0

A înscris: Joao Mario 56.

Cartonaş roşu: Jacob Lungi Soerensen (Brann) 37.

În tur: 1-0.

(+) Celta Vigo - PAOK Salonic 1-0

A marcat: Williot Swedberg 63.

În tur: 2-1.

(+) KRC Genk - Dinamo Zagreb 3-3, după prelungiri

Au înscris: Yira Sor 51, Matteo Perez Vinloef (autogol) 101, Daan Heymans 115, respectiv Monsef Bakrar 45+2, Luka Stojkovic 57 - penalty, 75.

În tur: 3-1.

(+) Nottingham Forest - Fenerbahce Istanbul 1-2

Au marcat: Callum Hudson-Odoi 68, respectiv Kerem Akturkoglu 22, 48 - penalty.

În tur: 3-0.

Tragerea la sorţi pentru optimile de finală va avea loc vineri, la Nyon (14:00, ora României), notează Agerpres.