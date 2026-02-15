Inter Milano, victorie în Derby d'Italia, cu Juventus

Inter venea după 14 meciuri în care nu a câștigat în Serie A cu Juventus, AC Milan și Napoli.

Nerazzurri au deschis scorul prin autogolul lui Andrea Cambiaso (17), dar același jucător a restabilit egalitatea (26). Juve a încheiat prima repriză în zece oameni, după eliminarea lui Pierre Kalulu (42).

Liderul a trecut din nou în avantaj pe final, prin golul lui Francesco Pio Esposito (76), dar Manuel Locatelli (83) a egalat pentru Bătrâna Doamnă. Polonezul Piotr Zielinski a adus victoria lui Inter (90), cu un șut din marginea careului, potrivit Agerpres.

Inter obține a șasea sa victorie consecutivă în Serie A.

Rezultatele înregistrate în etapa a 25-a din Serie A:

Vineri

Pisa - AC Milan 1-2

Au marcat: Loyola (71), respectiv Loftus-Cheek (39), Modric (85).

Sâmbătă

Como - Fiorentina 1-2

Au marcat: Parisi (77, autogol), respectiv Fagioli (26), Kean (54 - penalty).

Lazio Roma - Atalanta Bergamo 0-2

Au marcat: Ederson Silva (41 - penalty), Zalewski (60).

Inter Milano - Juventus 3-2

Au marcat: Cambiaso (17, autogol), Francesco Esposito (76), Zielinski (90), respectiv Cambiaso (26), Manuel Locatelli (83).

Duminică vor avea loc partidele Udinese - Sassuolo, Cremonese - Genoa, Parma - Verona, Torino - Bologna și Napoli - AS Roma, iar luni se va juca meciul Cagliari - Lecce.

Clasament:

1. Inter Milano 61 puncte (25 jocuri)

2. AC Milan 53 (24)

3. Napoli 49 (24)

4. AS Roma 46 (24)

5. Juventus 46 (25)

6. Atalanta Bergamo 42 (25)

7. Como 41 (24)

...