Se lucrează la un nou sistem de calificare la Cupa Mondială

"Cred că este foarte important să fie revizuit acest proces, a declarat Mark Bullingham, directorul executiv al FA.

"Facem parte din grupul care analizează acest lucru. Trebuie să găsim modalităţi de a face fotbalul internaţional mai bun ca niciodată şi există o intenţie clară de a face acest lucru. UEFA analizează acest lucru, iar Anglia este una dintre ţările care ajută la identificarea opţiunilor disponibile", a precizat oficialul englez.

Anglia s-a calificat la Cupa Mondială încă din octombrie şi este pe cale să aibă o fază a grupelor perfectă. Selecţionata lui Thomas Tuchel a câştigat toate cele şapte partide disputate până acum în preliminarii şi mai are de jucat un singur meci, duminică împotriva Albaniei. Englezii au marcat în total 20 de goluri în cele şapte meciuri şi un au primit niciunul.

Orice modificare a formatului calificărilor ar trebui făcută când mai rapid, în vederea Cupei Mondiale din 2030, care va fi găzduită de Spania, Portugalia şi Maroc, deoarece FA a confirmat deja că viitorul Campionat European, EURO 2028, îşi va păstra formatul actual.

Conform presei britanice, o variantă luată în calcul de grupul de lucru din cadrul UEFA pentru preliminariile mondiale şi europene este adoptarea unei versiuni a sistemului actual din Liga Campionilor, unde s-a renunţat la faza cu mai multe grupe în care echipele se înfruntau de două ori, în favoarea unui sistem în care adversarele se întâlnesc o singură dată, iar echipele dispută mai multe meciuri şi figurează într-un clasament unic. Asta ar însemna ca "granzii" Europei să poată înfrunta cel puţin o echipă de nivel compatibil.

O alt posibilitate ar fi să se acorde mai multă importanţă Ligii Naţiunilor, care şi-a dovedit atractivitatea în rândul suporterilor şi televiziunilor, pentru a stabili echipele calificate, conform The Guardian.

Preşedinta Federaţiei engleze de fotbal, Debbie Hewitt, a reiterat poziţia lui Bullingham. Fotbalul se schimbă, lumea se schimbă, numărul de turnee se schimbă, numărul de echipe care joacă în aceste turnee se schimbă. Aşadar, dacă rămânem la acelaşi model de calificare, acesta riscă să devină depăşit. Cred că trebuie să continuăm să ne uităm la provocări", a precizat Hweitt, scrie Agerpres.