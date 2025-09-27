Universitatea Craiova - Dinamo scor în Superligă

Dinamo a marcat prima, prin Alexandru Musi (16), care a reluat în plasă mingea trimisă în bară de Stipe Perica, la centrarea lui Raul Opruț. Universitatea a egalat imediat, prin portughezul Samuel Teles (20), lansat în careu de Ștefan Baiaram.



Liderul a preluat conducerea imediat după pauză, prin fundașul croat Juraj Badelj (49), cu o lovitură de cap, la un corner executat de Alexandru Cicâldău. Dinamo a smuls egalul într-un final în care a avut superioritate numerică, marcând cu șansă prin Alexandru Mihai Pop (90), după ce mingea a fost respinsă de portarul Pavlo Isenko în Badelj.

Universitatea și-a creat câteva ozazii notabile până la eliminarea lui Bancu, însă Assad Al Hamlawi (30, 37) nu l-a putut învinge pe portarul Devis Epassy. Și Teles (52) a avut un șut reținut de portarul camerunez. În min. 61, Al Hamlawi a trecut pe lângă Epassy, dar mingea a ieșit pe lângă poartă.



În superioritate numerică, Dinamo a avut ocazii prin Armstrong (69, 79), Soro (87), Mamoudou Karamoko (90+2) și Adrian Caragea (90+5).



La meci au asistat 22.440 de spectatori.



Universitatea are o singură victorie în ultimele patru etape, două egaluri și un eșec.



Dinamo e neînvinsă de opt etape, în care are cinci victorii și trei egaluri.



Universitatea Craiova - Dinamo București 2-2 (1-1), Stadion 'Ion Oblemenco' - Craiova

Au marcat: Samuel Teles (20), Juraj Badelj (49), respectiv Alexandru Musi (16), Alexandru Mihai Pop (90).

Cartonaș roșu: Nicușor Bancu (Universitatea, 65).

Arbitru: Adrian Viorel Cojocaru (Galați); arbitri asistenți: Florian Alexandru Vișan (Galați), Ioan Alexandru Corb (Satu Mare); al patrulea oficial: Iulian Călin (Ștefănești/Argeș)

Arbitru video: Andrei Florin Chivulete (București); arbitru asistent video: Cosmin Bojan (Târgu Mureș)

Observatori: Cristina Babadac (Reșița) - CCA, Romulus Chihaia (București) - LPF. (Agerpres)