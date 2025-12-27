Manchester City, lider în Premier League

Echipa Manchester City a învins cu 2-1 pe Nottingham Forest, sâmbătă, în deplasare, în etapa a 18-a din Premier League, şi a urcat provizoriu pe prima treaptă a podiumului.

Pe City Ground Stadium, "cetăţenii" au marcat prin Tijjani Reijnders (48) şi Rayan Cherki (83), golul gazdelor fiind reuşit de Omari Hutchinson (54). Cu 40 de puncte, echipa lui Guardiola este momentan pe primul loc în clasament, la egalitate cu Arsenal Londra care va juca sâmbătă seara acasă cu Brighton. Nottingham Forest este pe 17, cu 18 puncte.

Aşa cum se ştie, vineri seara, în prologul etapei, Manchester United a învins cu 1-0 pe Newcastle United.

Runda continuă cu meciurile programate sâmbătă seara şi duminică.