Veste tristă înainte de Rapid - ''U'' Cluj. A murit mama lui Cristi Manea / Foto

Mama lui Cristi Manea a murit, sâmbătă, astfel că fotbalistul a fost lăsat în afara lotului de către antrenorul Constantin Gâlcă pentru meciul cu Universitatea Cluj, care se va disputa, în această seară, pe stadionul din Giulești, cu începere de la ora 20:00.

Mesajul transmis de Rapid

Rapid București a transmis, pe rețelele sociale, că mama lui Manea a murit, astfel clubul este alături de fundașul giuleștean în aceste momente dificile.

”Conducerea, staff-ul și jucătorii Rapidului sunt alături de Cristian Manea în aceste clipe grele, marcate de pierderea mamei sale.

Familia Rapidului îi transmite sincere condoleanțe și este alături de el și de cei dragi. Multă putere, Cristi! Dumnezeu să o odihnească în pace!”, a transmis Rapid pe rețelele de socializare.

Cristi Manea a rămas fără ambii părinți, după ce și tatăl său a murit acum 10 ani, pe când juca în Belgia, la echipa Mouscron.

