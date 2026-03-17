Robert Cazanciuc critică refuzul premierului Ilie Bolojan de a finanța Cartierul Justiției. Avertisment despre riscul rezilierii acordului cu Banca Mondială

Robert Cazanciuc îi cere explicații lui Ilie Bolojan privind finanțarea Cartierlui Justiției

„Premierul Ilie Bolojan are datoria să explice public "rațiunile" nefinanțării unui proiect vital funcționării unei justiții eficiente, preferând cheltuirea a zeci de milioane de lei anual pentru sedii închiriate în București”, a transmis Robert Cazanciu.

În continuare, senatorul PSD avertizează că acest refuz de finanțare din partea premierului Ilie Bolojan ar avea ca și consecință situația delicată de a se rezilia acordul cu Banca Mondială.

Acordul cu Banca Mondială, în pericol de reziliere



„Refuzul de a finanța Cartierul Justiției, asumat în programul de guvernare ce a fost prezentat de domnul Ilie Bolojan în fața Parlamentului atunci când a solicitat votul de încredere, riscă să aducă România în situația delicată de a i se rezilia un Acord cu Banca Mondială, din cauza neîndeplinirii angajamentelor asumate prin Lege pentru finanțarea acestui proiect.



Odiseea Cartierului si solicitările adresate premierului se regăsesc în interpelarea pe care am înregistrat-o astăzi la Senat pentru a fi prezentată în ședința de mâine, 18 martie 2026”, a transmis Robert Cazanciuc pe o rețea socială.